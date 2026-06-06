El Centro de Personas Mayores de Jumilla inaugura una exposición con 300 trabajos manuales

Un total de 300 trabajos manuales se exponen estos días (hasta el viernes 12 de junio) en el Centro de Personas Mayores de Jumilla, según ha explicado la directora del centro, Mariana Gómez.

En dicha exposición se pueden contemplar: cerámica, primores, pintura, macramé, bolillos y corte y confección, entre otros. Han participado un total de 55 talleres con 1.700 usuarios, con el único objetivo de mantener a las personas mayores activas.

Previo a la exposición de manualidades tuvo lugar la actuación del grupo de musicoterapia y la rondalla del hogar de la tercera edad.

La alcaldesa de Jumilla, Severa González, estuvo en esta inauguración acompañada del Teniente de Alcalde, Delfín Blázquez y el Consejo de Participación del Centro de Personas Mayores de Jumilla.

Entrega de premios campeonatos deportivos

Los torneos deportivos de verano han tenido una buena acogida con la inscripción de 48 usuarios. Se convocaron las modalidades de petanca, parchís, billar y dominó.

En la categoría de petanca el ganador fue Pedro José Pérez Olivares, seguido de Miguel Gómez Marín y José Gutiérrez Olivares; en parchís la triunfadora fue Pepi Abellán Piqueras, por delante de Rosi Bas Navarro y Amancio García Abenza; en la categoría de billar primera plaza fue para Francisco Gómez seguido de José Gil Estrella y José Ramírez Carrión.

Noticias relacionadas

En la modalidad de dominó (porra y partida) los triunfadores fueron la pareja formada por José Melgarejo Magán y Juan García Marín; segunda plaza para la pareja compuesta por Juan Manuel Pérez Menacho y Francisco Martínez García y, en tercera posición Antonio Pérez Soriano y Diego García Simón.