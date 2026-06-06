Salubridad
La acumulación de basura sin recoger en Cieza impide la movilidad de las personas con movilidad reducida
Los restos acumulados en las aceras no dejan paso a las personas que se desplazan en sillas de ruedas o vehículos similares
Al grave problema de insalubridad que afecta a Cieza, debido a la llegada del verano y a la gran acumulación de basura en diversos puntos del municipio, se le une las denuncias que ha recibido esta redacción por parte de personas con movilidad reducida, quienes lamentan que “no nos podemos desplazar por las calles de Cieza. El amontonamiento indiscriminado de bolsas de basuras y múltiples objetos provoca que no tengamos el espacio necesario para poder pasar”.
Este grave problema que sufre la localidad se agravó cuando no se renovó el contrato de recogida de los residuos el año pasado (el cual contemplaba una duración de 15 años: desde 2010 a 2025). Sin embargo, actualmente, se sigue ejerciendo los mismos servicios contratados en 2010 sin tener en cuenta que las necesidades del municipio han aumentado.
En este sentido, subrayan que “esta lamentable situación agrava ostensiblemente nuestra capacidad para ser más autónomos y no tener que solicitar, constantemente, ayuda para poder desplazarnos libremente como el resto de los ciezanos y las ciezanas”.
Por este motivo, solicitan al Ayuntamiento de Cieza que solucionen, “rápida y efectivamente, esta problemática que “nos incapacita ejercer un derecho tan fundamental como es el de la movilidad de las personas, con independencia de sus características físicas”.
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