La histórica Mina Los Burros de La Unión ya es Bien Catalogado por su valor cultural

La Consejería de Turismo, Cultura y Deportes ha declarado la Mina Los Burros, ubicada en el municipio de La Unión, Bien Catalogado por su Relevancia Cultural. La resolución, impulsada por la Dirección General de Patrimonio Cultural, culmina el procedimiento administrativo destinado a garantizar la protección y conservación de uno de los conjuntos mineros más representativos de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión.

La explotación se encuentra en el paraje de La Esperanza, entre la carretera N-332 y el acceso a Portmán, ocupando una posición destacada dentro del paisaje minero por su elevada visibilidad desde los principales accesos al municipio y por su cercanía al casco urbano de La Unión.

Símbolo de la memoria minera

El director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez, destacó que la Mina Los Burros «constituye un ejemplo excepcional de la arquitectura industrial minera de La Unión y un símbolo de la memoria colectiva de la comarca». En este sentido, subrayó que la declaración permitirá preservar «un legado que forma parte de la identidad histórica, social y económica de la Sierra Minera».

La protección reconoce los valores históricos, patrimoniales, simbólicos y paisajísticos del conjunto, considerado uno de los elementos más representativos del patrimonio industrial minero de la Región de Murcia.

Uno de los pocos castilletes de madera que sobreviven

Entre los elementos más destacados de la mina sobresale su castillete de madera, uno de los escasos ejemplares que todavía se conservan en la Sierra Minera. La estructura, de aproximadamente ocho metros de altura y equipada con sus poleas originales, constituye una de las imágenes más reconocibles del legado minero regional.

Su singularidad y buen estado de conservación convierten a este castillete en una pieza clave para comprender la actividad extractiva que marcó durante décadas el desarrollo de la comarca.

El conjunto minero, activo desde 1880 hasta 1996, es uno de los símbolos del patrimonio industrial de la Sierra Minera

Una singular casa de máquinas

Junto al castillete se conserva una casa de máquinas de dos niveles que albergaba el centro de transformación eléctrica de la explotación, una característica poco habitual dentro del patrimonio minero de la Región.

El edificio mantiene numerosos elementos originales, entre ellos una cubierta a dos aguas sostenida por vigas de madera, tejas cerámicas fabricadas en Marsella y diversos elementos decorativos ejecutados en ladrillo macizo que refuerzan su valor arquitectónico.

Más de un siglo de actividad

La concesión minera de Los Burros fue otorgada el 14 de junio de 1880 y la explotación permaneció activa hasta 1996. Durante más de un siglo formó parte de la intensa actividad minera que impulsó el desarrollo económico y social de La Unión y su entorno.

La mina figura además en el Catálogo de Bienes Muebles e Inmuebles Minero-Metalúrgicos de la Sierra Minera, donde está considerada uno de los ejemplos más destacados de la arquitectura industrial vinculada a una actividad que definió la identidad de la comarca durante generaciones.

Con esta declaración, la Comunidad Autónoma busca asegurar la conservación de los elementos más significativos del conjunto y favorecer su transmisión a las generaciones futuras.

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La protección de la Mina Los Burros se suma a otras iniciativas destinadas a preservar el patrimonio industrial de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión, uno de los paisajes culturales más singulares de la Región de Murcia.