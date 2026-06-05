El Ejército alerta de posibles estampidos sónicos por maniobras militares en Lorca

El Ejército del Aire y del Espacio ha alertado de la realización de maniobras militares en el término municipal de Lorca que podrían provocar estampidos sónicos perceptibles desde la superficie. Estos episodios podrían producirse entre las 15.30 y las 17.30 horas, del 8 al 19 de junio, con exclusión del fin de semana.

Las maniobras forman parte de los preparativos del Programa de Liderazgo Táctico, conocido como TLP, que se desarrolla desde la Base Aérea de Albacete. En concreto, se está preparando el itinerario del curso de vuelo FC 2025-1, que contempla la realización de misiones con el empleo de radares de defensa aérea.

Para el desarrollo de estos ejercicios se está llevando a cabo el despliegue de distintos medios en la zona, entre ellos camiones y vehículos todoterreno.

Vuelos supersónicos autorizados

Durante la ejecución de las misiones está autorizada la realización de vuelos supersónicos. Por este motivo, aunque se han establecido medidas de mitigación y limitaciones específicas para este tipo de maniobras, el Ejército advierte de que no se puede descartar que se produzca algún estampido sónico audible en superficie.

Desde el Programa de Liderazgo Táctico han trasladado que tanto las delegaciones de Defensa como del Gobierno en la Región de Murcia han sido informadas de estas actuaciones. También han sido avisados los propietarios de las fincas afectadas, que han concedido permiso para su utilización durante el desarrollo de las maniobras.

Compromiso medioambiental

El TLP ha indicado además que velará por el cumplimiento de todas las normas medioambientales durante el despliegue y la realización de los ejercicios, así como por el mantenimiento de la zona en perfectas condiciones una vez concluidas las maniobras.

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Los estampidos sónicos se producen cuando una aeronave supera la velocidad del sonido y pueden percibirse como una fuerte explosión o detonación, aunque no estén asociados a ningún impacto en tierra.