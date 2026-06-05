La depuradora de La Hoya entrega el 100% de las aguas regeneradas a la agricultura

La Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de La Hoya de Lorca ha logrado regenerar el 100% de las aguas que se tratan en sus instalaciones. «Esas aguas están a disposición del sector agrícola, lo que genera un proceso de economía circular que permite reaprovechar en los cultivos un agua que, de otra manera, se desecharía», señalan desde el Cosistorio local.

El anuncio de este avance en el ámbito de la sostenibilidad lo realizó este jueves el alcalde y presidente de Aguas de Lorca, Fulgencio Gil; junto con el director general del Agua en la Región, José Sandoval, durante una visita que han realizado a la planta. El primer edil manifestó su satisfacción por la puesta a disposición de esa agua para los regantes, «lo que contribuye a garantizar el futuro de nuestra agricultura en un territorio tan extenso y seco como el nuestro».

En este encuentro, Francisco Reyes, gerente de Aguas de Lorca, compañía que gestiona la planta, destacó además otro hito: el reciclado de los fangos que se producen durante la depuración para su uso agrícola. Y es que en el tratamiento de estos fangos se genera el 20% de la energía eléctrica que consume en la actualidad la EDAR de La Hoya, «una cifra que esperamos que aumente de forma paulatina».

Una planta referente

Durante la visita, el alcalde pudo conocer de primera mano el trabajo que se lleva a cabo en los distintos procesos de esta planta, como la zona de pretratamiento, donde se eliminan los sólidos más voluminosos, los contenedores de gravas donde se acumulan los residuos arenosos o la zona donde se realizan los tratamientos biológicos.

También las cifras de una Estación Depuradora de Aguas Residuales que es ya la tercera planta de la Región de Murcia en capacidad de tratamiento de aguas, con un procesamiento diario de 10.000 metros cúbicos y una cifra anual superior a 3 hectómetros cúbicos.

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Además, ayer se presentaron los avances realizados gracias a la aplicación de un convenio firmado entre el Ayuntamiento de Lorca y Esamur, la empresa pública encargada del mantenimiento y control de la planta, para mejorar su operatividad y la calidad del agua.