El casco antiguo de Lorca sumará pronto diez nuevas viviendas

Por iniciativa privada y con un coste que se estima superior al millón de euros, ha comenzado en la esquina de las calles Álamo y Núñez de Arce la construcción de un edificio de diez viviendas en un solar con fachadas históricas.

El inmueble será levantado en un plazo de 18 meses sobre un terreno de 380 metros cuadrados, vacante desde que los terremotos de 2011 obligaron a derribar la anterior vivienda, de la que solo se conserva el frontal.

El solar está situado en el eje prioritario de actuación residencial para la recuperación del casco histórico de Lorca y el edificio tendrá tres plantas con nueve viviendas más otra en el ático, once plazas de garaje –distribuidas entre el sótano y la planta baja–, además de cuatro trasteros y un local comercial.

El promotor, Jesús Abellán, ha explicado que los trabajos previos de prospección arqueológica se han prolongado durante un año y ha resaltado la apuesta de su empresa por el casco histórico «a pesar de que las dificultades en esta zona son mayores que en cualquier otro punto Lorca. Sería más sencillo edificar en los ensanches, donde también obtendríamos mayor rendimiento económico».

Entre las dificultades ha citado cuestiones como las excavaciones arqueológicas, la conservación de las fachadas, las limitaciones de espacio para las maniobras de las grúas, vehículos y maquinaria pesada, para el acopio de materiales o las restricciones en el diseño para guardar la estética del entorno.

En la misma calle, el Ayuntamiento de Lorca adquirió hace unos meses otro solar, en la esquina con Rubira, para la construcción de otro bloque con nueve viviendas destinadas a alquiler asequible para jóvenes, al que se destinarán 1,4 millones de euros de fondos públicos.

También en ese entorno el Consistorio ultima la construcción de un inmueble con cinco viviendas en la calle Selgas y prevé levantar otro con 11 en la calle Leonés, por lo que las viviendas de promoción pública en la zona histórica serán 25 con 19 plazas de garaje y una inversión conjunta de 4,8 millones de euros.

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La concejala María Hernández ha recordado que el Ayuntamiento ha reactivado proyectos para la reconstrucción de 40 solares en el casco histórico en los que podrían construirse unas 200 viviendas.