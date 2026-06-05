El Ayuntamiento de Campos del Río resuelve una deuda histórica de 1,39 millones

Hay asuntos que se quedan en un cajón durante años, pasando de un gobierno a otro, hasta que alguien decide cogerlos y resolverlos. La deuda de la antigua empresa municipal Prosuvicam era uno de esos asuntos.

El Ayuntamiento de Campos del Río ha cerrado un acuerdo que salda esa deuda por 350.000 euros, cuando lo que se reclamaba rondaba los 1,39 millones. Es decir, una rebaja cercana al 75 %, conseguida a base de sentarse a negociar y no rendirse en el camino.

En 2004 el Ayuntamiento creó una empresa de capital íntegramente municipal, Promoción de Suelo y Vivienda de Campos —Prosuvicam—, para impulsar suelo industrial en el municipio. Para comprar los terrenos, la empresa pidió en 2006 un préstamo que avaló el propio Ayuntamiento. El proyecto no salió adelante, la empresa se liquidó en 2012 y el préstamo quedó sin pagar. Desde 2014 la deuda estaba reclamada en los tribunales.

Y ahí seguía, mandato tras mandato. Se había convivido con ella como si fuera algo inevitable, sin que nadie se sentara de verdad a buscarle salida. Este equipo de gobierno ha hecho justo lo contrario: ponerla encima de la mesa, negociarla y cerrarla.

«No me gusta dejar los problemas en el cajón para que los herede el que venga detrás», afirma la alcaldesa, María José Pérez Cerón. «Esta deuda llevaba demasiados años ahí, y lo honesto con el pueblo era afrontarla. Nos hemos sentado a negociar, lo hemos peleado, y hoy Campos del Río se quita de encima un peso que arrastraba desde hacía casi veinte años. Lo que nos ahorramos se queda aquí, en nuestros servicios y en nuestros proyectos».

«Era una mochila que llevábamos puesta desde hacía muchos años, y lo lógico era quitárnosla cuanto antes y de la mejor manera posible para el pueblo», explica la alcaldesa, María José Pérez Cerón. «Hemos negociado con calma y con cabeza, y el resultado es que pagamos bastante menos de lo que se nos reclamaba. Ese ahorro se queda aquí, en Campos del Río, para lo que de verdad importa: los servicios y los proyectos de los vecinos».

El acuerdo ya está en marcha. El Ayuntamiento ha hecho efectivo el primer pago, de 150.000 euros, y el resto se abonará en pagos sucesivos hasta septiembre de este año. Cuando se complete, se pedirá el archivo del procedimiento judicial y el levantamiento de los embargos que pesaban sobre el Ayuntamiento.

Pago a Proveedores

En esta línea, el Ayuntamiento de Campos del Río queda incluido en la modalidad voluntaria del Mecanismo de Pago a Proveedores 2026, aprobado por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos el pasado 11 de mayo, al amparo del artículo 40 del Real Decreto-ley 17/2014.

El importe obtenido se destinará en su totalidad a liquidar facturas pendientes con autónomos y pequeñas empresas proveedoras del consistorio. Se trata de sustituir deuda comercial por un préstamo del Estado con amortización lineal a 15 años y a tipo fijo equivalente al rendimiento medio de la Deuda Pública, condiciones sensiblemente más favorables que las del mercado.

Según el Ministerio de Hacienda, el objetivo del mecanismo es mejorar la situación financiera de los municipios y, al mismo tiempo, dar respaldo a las pymes y autónomos que trabajan para la administración local.

La alcaldesa de Campos del Río, María José Pérez, resaltaba que, “es una decisión voluntaria, meditada y responsable, que pone en el centro a quienes verdaderamente sostienen la economía de nuestro pueblo: los autónomos, las pequeñas empresas y los proveedores de la comarca del Río Mula que llevan años trabajando para Campos del Río.”

“Sustituimos deuda comercial cara por un préstamo del Estado en condiciones muy favorables, y aseguramos que nuestros autónomos y pequeñas empresas cobren lo que se les debe sin más esperas. Quien trabaja para Campos del Río tiene que cobrar de Campos del Río".

“El plan de ajuste que aprobaremos en Pleno es una hoja de ruta. Nos compromete a seguir gestionando con prudencia y a pagar a tiempo. Es exactamente lo que llevamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo".

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“Sabemos que muchos de nuestros proveedores son autónomos o pequeñas empresas familiares para quienes un trámite electrónico puede ser una carga. Nadie se va a quedar fuera por no saber cómo hacerlo: estaremos a su lado paso a paso".