Patrimonio
Arranca la restauración del Castillo de Nogalte de Puerto Lumbreras
El proyecto cuenta con una inversión de 900.132 euros y un plazo de ejecución de 15 meses para la rehabilitación integral del monumento
Arrancan las obras de restauración del Castillo de Nogalte de Puerto Lumbreras, uno de los principales enclaves patrimoniales del municipio y Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de Monumento.
El proyecto cuenta con una inversión cercana al millón de euros, concretamente 900.132 euros, financiado a través del programa estatal ‘2% Cultural’ que aportará 599.496,11 euros. Por su parte, el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras invertirá 300.635,89 euros de fondos propios y las obras tendrán un plazo de ejecución de 15 meses, estando previsto que comiencen el próximo 15 de junio, según ha informado la alcaldesa, María de Los Ángeles Túnez.
La Primera edil ha indicado que «entre las principales actuaciones previstas destaca la eliminación de la cubierta vegetal existente tanto en el castillo como en su entorno inmediato. Asimismo, se llevará a cabo una actuación integral sobre los muros y torreones mediante tratamientos específicos para eliminar humedades y manchas de polución y la reparación de los socavones existentes en el recinto mediante técnicas tradicionales de relleno de grava, arena y morteros de cal, además de la reposición de pavimentos y otros elementos deteriorados».
Uno de los aspectos más relevantes de la intervención será la consolidación estructural de las torres 1, 4 y 5, donde se actuará para corregir movimientos y grietas detectadas, reforzando los cimientos mediante inyecciones de mortero de cal y sistemas de cosido estructural que permitan devolver la estabilidad a la infraestructura. «Además, se reconstruirá el muro de tapial situado en la zona sur del castillo empleando técnicas tradicionales de tapial y respetando los sistemas constructivos originales de la fortaleza», ha indicado la alcaldesa.
Túnez ha apuntado que «el plan incluye igualmente la reparación de los lienzos murarios deteriorados, la creación de nuevas soleras de protección en las bases exteriores de los muros y la implantación de un sistema de drenaje de aguas de lluvia para evitar filtraciones y procesos erosivos».
Estos trabajos se realizan tras las labores previas de estabilización y consolidación del Castillo de Nogalte con una inversión de 77.625 euros financiadas por la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de la Región de Murcia y el Ayuntamiento.
Por último, María de los Ángeles Túnez ha insistido en que “con esta actuación, desde el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras reafirma su compromiso con la conservación del patrimonio cultural y la puesta en valor del Castillo de Nogalte, un enclave de gran relevancia histórica que constituye uno de los principales símbolos de la identidad del municipio y que, además, permitirá reforzar su atractivo cultural y turístico”.
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