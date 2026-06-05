Alcantarilla recupera un valioso conjunto de documentos históricos de los siglos XVII al XIX

El Archivo General de la Región de Murcia acogió este jueves el acto de entrega de un conjunto de documentos históricos al Ayuntamiento y a la parroquia de San Pedro Apóstol de Alcantarilla.

La documentación procede de un conjunto de manuscritos históricos depositados en el Archivo en julio de 2025 por una particular, tras ser hallados en el domicilio familiar. El análisis de los técnicos permitió determinar su autenticidad, cronología y titularidad, y su restitución a las instituciones correspondientes.

En aplicación de la normativa vigente, se dispone la devolución de los documentos de titularidad pública municipal y eclesiástica, garantizando su adecuada conservación y acceso por parte de la ciudadanía.

El acto de entrega contó con la presencia del director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez; la alcaldesa de Alcantarilla, Francisca Terol; y Francisco José Alegría, delegado episcopal de Patrimonio Cultural de la Diócesis de Cartagena.

Documentos reintegrados al Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Alcantarilla ha recibido cuatro documentos, fechados entre los siglos XVII y XIX, directamente vinculados a la actividad administrativa de la localidad. Se trata de autos y diligencias del testamento y codicilo de Lázaro Usodemar, señor de la villa, otorgados ante escribanos públicos de Alcantarilla desde el 12 de junio de 1602. Incluye el testamento original con firma de Usodemar, acaudalado mercader genovés y primer señor de la villa tras su adquisición a la Corona en 1580.

Otros documentos son el 'Manifiesto en razón de las propiedades…', de 1719, relativo a la determinación de bienes vinculados a las capellanías fundadas por Francisca Usodemar y Fajardo; la 'Relación general circunstanciada de los daños producidos por la inundación del 30 de abril', de 1802, que recoge de forma detallada las pérdidas materiales en viviendas, ganado y recursos en la zona de Voz Negra; y la comunicación del alcalde Rodrigo Manchón, de 1888, sobre el acuerdo municipal para el derribo de panteones en el cementerio, con informe previo del párroco José Ferrer.

Documentación restituida a la parroquia

La parroquia de San Pedro Apóstol ha recibido nueve documentos fechados entre 1772 y 1898, relacionados con la actividad pastoral, administrativa y devocional de la comunidad parroquial: carta de fray Nicolás Romero, de 31 de marzo de 1772, sobre la erección del Vía Crucis; expediente sobre la entrega de un cáliz y patena (7-9 de julio de 1808) al capellán castrense fray Serafín de Valencia, con memorial, licencia episcopal y recibo; recibo de Andrés Gabardo (26 de junio de 1830) por los gastos de la imagen de San Pedro Apóstol, sufragados por el mayordomo fabriquero; y relación de gastos de la imagen de San Pedro (1828–1830), documento contable con firma y validación.

Además, el expediente de solicitud de ayuda de Bárbara Serrano (1832) con intervención episcopal; el informe sobre la agregación de la Voz Negra a Alcantarilla (1839), copia manuscrita remitida a la Diputación; la donación de una imagen de San Roque (20-21 de septiembre de 1857), con carta, decreto episcopal y certificación; borrador de recibo del depósito de un grupo escultórico de la Divina Pastora (31 de mayo de 1896); y expediente para la bendición de la ermita de Nuestra Señora de la Paz (21-24 de diciembre de 1898), con solicitud, decreto, certificación y acta de bendición.

Noticias relacionadas

Compromiso con el patrimonio documental

Durante el acto, el director general de Patrimonio Cultural subrayó la importancia de la colaboración ciudadana en la recuperación de documentos históricos. Patricio Sánchez destacó que, con esta actuación, "la Comunidad Autónoma refuerza su compromiso con la protección, recuperación y difusión del patrimonio documental de la Región de Murcia, asegurando su conservación y acceso para futuras generaciones".