Santomera aprueba unos presupuestos de 18,5 millones con la mayor inversión de los últimos años

El Ayuntamiento de Santomera afrontará 2026 con el presupuesto más ambicioso de los últimos años. El pleno municipal ha aprobado en la tarde de este jueves las cuentas, que alcanzan los 18.543.369 euros, lo que supone un incremento cercano al 10 % respecto al ejercicio anterior.

El nuevo presupuesto destaca especialmente por el peso de la inversión pública y por un cambio de orientación en la gestión municipal: menos peso relativo del gasto corriente y mayor capacidad transformadora a través de infraestructuras, equipamientos y proyectos estratégicos.

"Las cuentas reflejan además una mejora de la situación financiera del Ayuntamiento", han asegurado desde el Consistorio. En este sentido, han señalado que disminuyen tanto los intereses como la amortización de la deuda, "reforzando la solvencia municipal y permitiendo mantener la capacidad inversora sin incrementar la presión fiscal sobre los vecinos, después de que el pasado ejercicio se aprobasen rebajas fiscales en distintos impuestos municipales".

El Ayuntamiento consolida el Plan Aire para climatizar todos los centros educativos públicos y refuerza su apuesta por la gratuidad de las Escuelas Infantiles Municipales. Además, se mantienen las rebajas y bonificaciones en los comedores escolares, convirtiéndolos en unos de los más competitivos de toda la Región de Murcia, y se recoge un incremento salarial para las trabajadoras de las Escuelas Infantiles Municipales.

En El Siscar, el presupuesto incorpora además una partida específica para la adquisición del solar anexo al Colegio Madre Esperanza, lo que permitirá planificar su futura ampliación para anticiparse al crecimiento educativo del municipio.

La sostenibilidad y la adaptación climática ganan peso con el impulso del plan 'Raíces de Futuro', una estrategia con la que el Ayuntamiento aspira a incrementar de forma notable la masa arbórea urbana y acercarse progresivamente a la media europea de árboles por habitante. El plan contempla nuevas plantaciones, recuperación de alcorques vacíos y generación de nuevos espacios de sombra en distintos puntos del municipio.

A la ejecución del nuevo carril bici entre zonas deportivas se suma la planificación de la conexión ciclista entre Santomera y El Siscar a través de la acequia de Zaraiche, "reforzando un modelo de municipio más conectado y saludable", han apostillado.

El presupuesto incorpora nuevas infraestructuras deportivas urbanas, como las pistas de basket urbano y vóley playa en La Mota, además de nuevos gimnasios activos y mejoras en instalaciones ya existentes. También continúan las actuaciones en el campo regional de hockey Antonio Morales, la pista de running y distintos espacios deportivos repartidos por el municipio.

Los parques y jardines seguirán renovándose con nuevas zonas inclusivas, tirolinas, mesas de ajedrez y equipamientos pensados para todas las edades, dentro de una estrategia que busca hacer de Santomera.

En materia cultural, las cuentas reflejan una de las apuestas más ambiciosas realizadas hasta la fecha. El Ayuntamiento mantiene e incluso incrementa las partidas destinadas a asociaciones culturales y colectivos del municipio, reforzando el tejido social y cultural como elemento clave de identidad y cohesión.

Las cuentas incluyen inversiones en asfaltado, caminos rurales, carreteras y nuevos equipamientos culturales y sociales en distintos núcleos urbanos. Destaca especialmente el futuro gran espacio verde de El Siscar, con una inversión prevista de 650.000 euros y que incorporará zonas deportivas, skatepark y áreas de ocio.

En el apartado de ingresos, el Ayuntamiento vincula el crecimiento presupuestario al aumento de población, la actividad económica y el desbloqueo urbanístico de sectores que llevaban años paralizados, como el Plan Parcial Sabater o el Sector I.

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El informe económico-financiero señala además un incremento de la actividad empresarial, del parque móvil y de las nuevas unidades catastrales, lo que ha permitido aumentar ingresos sin subir impuestos. El documento económico define el presupuesto de 2026 como "realista, sostenible y dinámico, basado en criterios de prudencia financiera y orientado a consolidar el crecimiento estructural del municipio".