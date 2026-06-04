El queso toma Lorca: así será la nueva feria gastronómica de la ciudad

Lorca se convertirá del 12 al 14 de junio en la capital del queso con la celebración de la primera edición de la Feria del Queso de Lorca, un evento que reunirá a productores, artesanos, profesionales del sector y aficionados a la gastronomía procedentes de distintos puntos del país.

La cita tendrá lugar en el Palacio de Ferias y Congresos 'Alcalde Francisco Jódar Alonso', concretamente en el pabellón 3, donde los visitantes podrán disfrutar de catas, talleres, actividades divulgativas, animaciones y espacios de venta de productos.

La iniciativa ha sido presentada este jueves por el concejal de Cultura, Santiago Parra, junto a la concejal de Artesanía, Mayte Martínez, y el secretario técnico de la Asociación Ruta Europea del Queso, Javier Sánchez. Durante el acto, Parra destacó que el evento nace con el objetivo de poner en valor uno de los productos más representativos de la riqueza agroalimentaria y cultural del municipio.

La feria contará con una amplia representación de quesos procedentes de diferentes regiones españolas, incluyendo variedades amparadas por denominaciones de origen como Murcia, Manchego, Idiazabal, Mahón-Menorca, Torta del Casar, Zamorano, Arzúa-Ulloa, San Simón da Costa, Castellano, Payoya, Sierra de Málaga, Tentudía, Acehúche, Huesca y Ourense, entre otras.

Además de fomentar el conocimiento y consumo de estos productos, el evento servirá para promocionar el trabajo de las queserías lorquinas y poner en valor el papel que desempeñan las pedanías y el medio rural en la conservación de los oficios tradicionales. El programa incluirá demostraciones, presentaciones y actividades vinculadas a la cocina local dirigidas a todos los públicos.

Programa de la Feria del Queso de Lorca Viernes, 12 de junio 18:00 horas. Charla – cata: 'Queso y salud: Deshaciendo mitos'

Charla – cata: 'Queso y salud: Deshaciendo mitos' 19:00 horas. Cata maridaje de queso sudao de cabra de la quesería El Señorío de Monesterio con verdejo.

Cata maridaje de queso sudao de cabra de la quesería El Señorío de Monesterio con verdejo. 20:00 horas. Cata de queso curado de la quesería S’Arangi. Sábado 13 de junio 12:00 horas. Charla – cata: 'El arte de comer queso'

Charla – cata: 'El arte de comer queso' 13:00 horas. Cata maridaje queso castellano de la quesería Campoveja con vino D.O. Rueda.

Cata maridaje queso castellano de la quesería Campoveja con vino D.O. Rueda. 14:00 horas. Cata maridaje de queso pañoleta de la quesería Los Barrancos con vermut.

Cata maridaje de queso pañoleta de la quesería Los Barrancos con vermut. 17:00 horas. Cata maridaje de quesos de la quesería El Roano con vino blanco.

Cata maridaje de quesos de la quesería El Roano con vino blanco. 18:00 horas. Cata maridaje de quesos de cabra de la quesería Gaia Gourmet con godello.

Cata maridaje de quesos de cabra de la quesería Gaia Gourmet con godello. 19:00 horas. Cata maridaje de queso semicurado de cabra payoya de la quesería La Covacha con manzanilla de Sanlúcar.

Cata maridaje de queso semicurado de cabra payoya de la quesería La Covacha con manzanilla de Sanlúcar. 20:00 horas. Cata maridaje de queso de oveja de la quesería El Manojar con cerveza artesana. Sábado 14 de junio 12:00 horas. 'Taller de cata de quesos'

'Taller de cata de quesos' 13:00 horas. Cata maridaje quesos San Simón da Costa de la quesería Prestes con albariño.

Nueva incorporación a la Ruta Europea del Queso

Coincidiendo con la puesta en marcha de esta feria, el Ayuntamiento de Lorca ha anunciado su incorporación a la Asociación Ruta Europea del Queso (AREQ), una red integrada por municipios y territorios vinculados a la cultura quesera que promueve la cooperación, la difusión del patrimonio gastronómico y el desarrollo territorial.

La adhesión se sustenta en la consolidada tradición quesera del municipio y en el prestigio alcanzado por empresas locales como Quesos El Roano, La Zarcillera y Alimer, cuyas elaboraciones han obtenido reconocimientos nacionales e internacionales.

Según explicó Santiago Parra, la incorporación a esta red permitirá proyectar el potencial del sector quesero lorquino a nivel europeo, abrir nuevas oportunidades de promoción para los productores locales y desarrollar futuras actividades culturales, formativas y divulgativas relacionadas con la tradición agroganadera del municipio.

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La Feria del Queso será, además, la primera gran acción visible de Lorca dentro de esta red europea y aspira a consolidarse como una cita de referencia en el calendario cultural y gastronómico de la ciudad, contribuyendo a atraer visitantes y generar actividad económica en el municipio.