La calle Álamo suma una nueva promoción de viviendas para revivir el casco histórico de Lorca

El Ayuntamiento de Lorca ha concedido una nueva licencia urbanística para la construcción de una promoción de diez viviendas en la calle Álamo, una de las principales arterias del casco histórico y eje estratégico del plan municipal para revitalizar el centro de la ciudad.

La actuación, promovida por la empresa Álamo y Núñez S.L., supondrá la reconstrucción de un inmueble entre medianeras situado en la esquina de las calles Álamo y Núñez de Arce. El edificio contará con tres plantas más bajocubierta y albergará diez viviendas, once plazas de garaje distribuidas entre sótano y planta baja, cuatro trasteros y un local comercial.

La concejal de Urbanismo, María Hernández, ha destacado que se trata de uno de los primeros proyectos privados que salen adelante dentro del plan municipal ‘Resurgir de la Vieja Ciudad’, una iniciativa destinada a recuperar el casco histórico, atraer nuevos residentes y dinamizar la actividad económica del centro urbano.

La promoción se levantará sobre un solar de 380 metros cuadrados ubicado en una de las zonas prioritarias de reconstrucción. El proyecto contempla una superficie construida cercana a los 1.600 metros cuadrados, de los que alrededor de 1.100 estarán sobre rasante. La inversión prevista supera el millón de euros y el plazo de ejecución oscilará entre los 18 y los 24 meses.

Hernández, junto al cartel de la nueva promoción de viviendas / L.O.

Viviendas asequibles para jóvenes en la calle Rubira

La actuación permitirá además completar uno de los tramos más representativos de la calle Álamo, donde el Ayuntamiento también impulsa la construcción de nueve viviendas de alquiler asequible para jóvenes en la esquina con la calle Rubira, con una inversión municipal de 1,4 millones de euros.

El proyecto mantiene la fachada protegida del antiguo inmueble, catalogada con grado de protección 3 y conservada tras los daños sufridos durante los terremotos de 2011, lo que permitirá compatibilizar la recuperación urbanística con la preservación del patrimonio histórico.

Paralelamente, el Ayuntamiento continúa desarrollando nuevas actuaciones residenciales en el casco antiguo, entre ellas la rehabilitación de un edificio municipal en la calle Selgas para habilitar cinco viviendas destinadas al alquiler juvenil y otra promoción en la calle Leonés, actualmente en fase de licitación. Entre ambas iniciativas y las previstas en la calle Álamo, el Consistorio prevé poner a disposición de los ciudadanos 25 viviendas públicas y 19 plazas de aparcamiento.

Más de 200 viviendas potenciales

La edil ha recordado que el plan ‘Resurgir de la Vieja Ciudad’ ha permitido activar más de 40 solares en los ejes de las calles Álamo, Cava y Selgas, lo que podría traducirse en la construcción de más de 200 viviendas y la puesta en marcha de una veintena de proyectos de reconstrucción.

Además, la Junta de Gobierno Local ha iniciado nuevos trámites para promover la edificación de varios solares vacantes situados entre el Puente de la Alberca y la calle Santo Domingo, después de que sus propietarios no hayan acreditado su intención de construir dentro de los plazos establecidos.

El Ayuntamiento abrirá ahora un nuevo periodo de audiencia e información pública para ofrecer una última oportunidad a los propietarios antes de adoptar medidas urbanísticas previstas por la normativa. Según María Hernández, el objetivo es acelerar la recuperación residencial del casco histórico y evitar la existencia de solares vacíos en zonas plenamente urbanizadas.

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"Cada proyecto que se pone en marcha supone nuevas viviendas, nuevos vecinos y nuevas oportunidades para una zona clave para el futuro de Lorca", ha subrayado la responsable de Urbanismo.