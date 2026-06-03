Un viaje entre la historia, el cine y la literatura con la banda municipal de Lorca

«Acercar la música a los lorquinos y visitantes en espacios emblemáticos de la ciudad». Ese es el objetivo de la Banda de Música de Lorca para esta primavera y el próximo verano. Así lo anunció este martes el edil de Cultura, Santiago Parra, quien confirmó dos actuaciones de la formación bajo el título ‘Conciertos en la calle’.

En concreto, los recitales programados tendrán lugar el domingo 14 de junio, en la Plaza de la Hortaliza del barrio de San Cristóbal, y el domingo 21 de este mismo mes, en la calle Corredera, ambos a partir de las 11.30 horas. Para estas dos actuaciones, la banda, que está compuesta por más de medio centenar de músicos, contará con la dirección del maestro alicantino Gabriel Rocamora.

El programa elegido por la banda ofrecerá un recorrido musical por diferentes épocas, lugares y emociones, combinando repertorio sinfónico, descriptivo y cinematográfico. «Entre las obras previstas destaca Ben-Hur, una composición que evoca la época grecorromana y transporta al público al siglo I, así como Ivanhoe, pieza inspirada en la célebre novela de Walter Scott que recrea las aventuras y valores de la Edad Media, como el honor y la caballerosidad», detalló el concejal.

«El viaje musical continuará con Tignale, una obra que traslada al público a la localidad italiana del mismo nombre, situada junto al lago de Garda y rodeada de un entorno natural de gran belleza. Y el programa concluirá con un homenaje al compositor John Williams, coincidiendo con el quincuagésimo aniversario de la mítica banda sonora de Star Wars, incluyendo algunas de sus páginas más memorables y emotivas, como Hymn to the fallen», amplió Santiago Parra.

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En este sentido, el concejal de Cultura explicó que «se ha diseñado un programa atractivo y accesible para todos los públicos, que invita a viajar a través de la historia, la literatura, el cine y los paisajes sonoros. La Banda de Música de Lorca tiene como objetivo que cada concierto sea una experiencia emocionante tanto para quienes los siguen habitualmente en sus conciertos, como para quienes se acerquen por primera vez a escucharlos», concluyó el edil, que invitó a todos los vecinos a asistir a los conciertos.