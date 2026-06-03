La reforma de la calle Asturias pone fin al Plan de Obras y Servicios de Caravaca

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz está llevando a cabo los trabajos de asfaltado de la calle Asturias, una actuación con la que concluye la reforma ejecutada durante los últimos meses en esta vía del centro urbano y que pone el broche final al último Plan de Obras y Servicios.

El alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, acompañado por el concejal de Obras, José Antonio García, ha supervisado el desarrollo de esta última fase de los trabajos, centrada en la renovación del firme de la calzada, tras completarse previamente las actuaciones de mejora de acerados, accesibilidad e infraestructuras básicas.

El último Plan de Obras y Servicios ha supuesto una inversión de 900.000 euros en actuaciones desarrolladas tanto en el casco urbano como en las pedanías

Durante la visita, José Francisco García ha destacado que “la calle Asturias presentaba importantes deficiencias que requerían de esta actuación y hoy podemos comprobar el resultado de una intervención que mejora notablemente la seguridad, la accesibilidad y la calidad urbana de este entorno”. El alcalde ha señalado además que “con la finalización de esta obra cerramos un Plan de Obras y Servicios que ha permitido desarrollar inversiones muy necesarias en distintos puntos del municipio, mejorando espacios públicos, infraestructuras y servicios tanto en el casco urbano como en nuestras pedanías”.

La actuación se ha desarrollado en el tramo comprendido entre las calles Cartagena y Simancas, donde se ha llevado a cabo una completa reorganización del espacio público. Los trabajos han incluido la demolición de los acerados existentes, la ampliación de las aceras para favorecer la movilidad peatonal, la renovación de pavimentos y la mejora de la ordenación viaria, redistribuyendo los espacios destinados al tráfico y al estacionamiento.

Asimismo, se ha renovado la red de abastecimiento de agua potable mediante la sustitución de antiguas conducciones por nuevas tuberías de PVC, la modernización de válvulas y acometidas y la interconexión de la red con las calles Simancas y Cartagena, reforzando la eficiencia y seguridad del sistema de suministro.

Nueva señalización

Asfaltado en la calle Asturias de Caravaca / Enrique Soler

El proyecto se completa con la nueva señalización horizontal y vertical y la instalación de mobiliario urbano, incluyendo bancos, papeleras y elementos de protección peatonal.

La reforma de la calle Asturias ha contado con una inversión cercana a los 70.000 euros y fue incorporada al Plan de Obras y Servicios como actuación complementaria gracias a las bajas económicas obtenidas en los procesos de licitación del resto de proyectos incluidos en el programa.

Balance del Plan de Obras y Servicios

Con la finalización de la calle Asturias concluye el último Plan de Obras y Servicios, financiado íntegramente por el Gobierno de la Región de Murcia y dotado con un presupuesto cercano a los 900.000 euros.

A través de este programa de inversiones se han ejecutado actuaciones destinadas a mejorar la seguridad vial y la movilidad en distintos puntos del municipio, entre ellas las desarrolladas en la avenida de los Andenes, la calle Doctor Robles y la intersección de la carretera de Moratalla con las calles San Jerónimo y María ‘La Federa’.

También se han acometido importantes mejoras en espacios públicos, como la reforma del parque del Egido y la renovación y ampliación de áreas de juego infantil en distintas zonas verdes del municipio.

Las inversiones se han distribuido de forma equilibrada entre el casco urbano y las pedanías

Las inversiones se han distribuido de forma equilibrada entre el casco urbano y las pedanías, permitiendo ejecutar actuaciones en el Centro Social de Pinilla, en el Centro de Personas Mayores de Archivel y en diversas calles de distintos núcleos de población.

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz trabaja ya en la planificación de nuevas actuaciones para su incorporación a la próxima convocatoria de la Comunidad Autónoma para el desarrollo de planes de obras y servicios por parte de los municipios, con el objetivo de continuar mejorando los espacios públicos y la calidad de vida de los vecinos del municipio.