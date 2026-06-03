La Concejalía de Empleo de Lorca espera formar a 300 parados en tres años

La edil de Empleo en el Ayuntamiento de Lorca, Rosa María Medina, celebró este martes «el éxito continuado de los programas municipales de formación y empleo». En concreto, la iniciativa Activa T alcanza, desde su puesta en marcha, «cotas en torno al 50%, en línea con los datos de su quinta fase, con más de un 48 % de participantes que encuentran un trabajo».

El último avance significativo es la nueva remesa de convenios con empresas del municipio que demandan algunos de los perfiles profesionales del programa. En total, 14 entidades relacionadas, en este caso, con la hostelería, que acogerán en sus establecimientos a alumnos que realizan los Certificados Profesionales de Operaciones Básicas de Cocina y Operaciones Básicas de Restaurante-Bar, perteneciente a la última fase del programa Activa – T, la sexta, que suma un total de 134 participantes.

De hecho, este plan ha tenido que ampliar sus itinerarios profesionales, con tres nuevos certificados de Nivel I: Operaciones básicas en el montaje y mantenimiento de Instalaciones de Energías Renovables, Operaciones auxiliares de Fabricación Mecánica y Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de Jardinería.

«Nuestro objetivo es formar en total a unos 300 desempleados en un periodo de tres años, con hasta 30 formaciones de distintas familias profesionales, permitiendo aumentar las posibilidades de que los participantes encuentren un empleo y reforzar los buenos datos que refrendan las políticas activadas por el Ayuntamiento», señaló la concejala de Empleo.

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Al respecto, Medina recordó que pronto se conocerán los datos de empleo del mes de mayo, «que esperamos vayan en línea con el balance anual con el que Lorca cerraba este 2025, y que refleja una caída del paro del 11,2%, el mejor dato histórico de desempleo registrado en Lorca, consolidando la mejora iniciada en 2023 con este equipo de Gobierno», concluyó.