Caravaca adelanta la apertura de sus piscinas municipales y presenta una amplia oferta deportiva para el verano

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz adelanta por segundo año consecutivo la apertura de las piscinas municipales del casco urbano y de la pedanía de Archivel, que iniciarán la temporada de baño este sábado, 6 de junio. Las instalaciones permanecerán abiertas hasta la primera semana de septiembre, ampliando así en aproximadamente quince días la campaña habitual para adaptarse a las altas temperaturas que cada vez se registran con mayor frecuencia tanto a comienzos de junio como al final del verano.

Los cursos de natación ofertarán 600 plazas en Caravaca, Archivel, Barranda y La Encarnación, incorporando un nuevo formato de cuatro días semanales

El concejal de Deportes, José Fernández Tudela, acompañado por el responsable técnico del área, Pedro Antonio Abril, ha presentado la programación deportiva diseñada para los meses estivales. Fernández Tudela ha destacado que “desde la Concejalía seguimos trabajando para fomentar hábitos de vida saludables durante todo el año, también en verano, ofreciendo propuestas adaptadas a todas las edades y alternativas de ocio activo que permitan a niños, jóvenes, adultos y mayores disfrutar de su tiempo libre a través del deporte”. Asimismo, ha señalado que “la programación combina actividades consolidadas con nuevas iniciativas que buscan acercar la práctica deportiva a más personas y facilitar la participación de toda la ciudadanía”.

Las piscinas municipales mantienen las mimas tarifas que vienen aplicándose desde 2014, tanto en entradas individuales como en los distintos tipos de abonos. Entre ellos se incluyen modalidades específicas para familias numerosas, menores de 14 años, personas jubiladas y grupos organizados.

Actividades estivales de la Concejalía de Deportes para todos los públicos

Uno de los ejes principales de la programación es la campaña de cursos de natación, que este verano incorpora como novedad un formato de lunes a jueves con una duración de tres semanas. En total se ofertarán 600 plazas distribuidas entre las piscinas de Caravaca, Archivel, Barranda y La Encarnación. Las matrículas contarán con un descuento del 20 por ciento para familias numerosas e incluirán acceso gratuito a las piscinas municipales de lunes a miércoles durante el periodo del curso. La Concejalía de Deportes volverá a contar para ello con un equipo de monitores especializados y con amplia experiencia en una campaña que se desarrolla de forma ininterrumpida desde la década de los ochenta.

Excursiones infantiles, senderismo nocturno y el nuevo programa ‘Sentirse Bien’ completan la oferta deportiva para los meses de verano

Además, la próxima semana se celebrará la iniciativa ‘Mi cole en la piscina’, una actividad con la Concejalía de Deportes pondrá el broche final al curso escolar junto a los centros educativos de Primaria del municipio. Gracias a esta propuesta, los escolares disfrutarán de una jornada de convivencia en las piscinas municipales, combinando el baño con distintas actividades recreativas y deportivas adaptadas a su edad.

Dentro de la programación infantil volverá a celebrarse el programa ‘Summiércoles’, dirigido a niños y niñas de entre 8 y 12 años. La iniciativa incluye seis excursiones programadas entre junio y julio que combinan deporte, naturaleza, convivencia y ocio. Entre los destinos previstos figuran Terra Mítica, MiniHollywood, Aquavera, una jornada de patinaje sobre hielo en Elche, la visita a Dinopark y Les Fonts d’Algar y un curso de surf en Puerto de Mazarrón. Las inscripciones podrán realizarse a partir del 5 de junio, exclusivamente a través de la plataforma online Sporttia, hasta completar las plazas disponibles.

La oferta para adultos incluirá igualmente una nueva edición de las rutas nocturnas de senderismo ‘A la luz de la luna’, que arrancarán el 27 de junio con una subida a Revolcadores desde Los Odres coincidiendo con la luna llena.

Campaña gratuita ‘Sentirse Bien’

file 294622 / La Opinión

Como principal novedad, la Concejalía de Deportes pondrá en marcha del 10 al 19 de junio la campaña gratuita ‘Sentirse Bien’, con sesiones al aire libre de Pilates, Mantenimiento, Senderismo y Gerontogimnasia. Las actividades se desarrollarán en distintos espacios públicos como Ciudad Jardín, el Templete, la Piscina Municipal y el Parque García Esteller, sin necesidad de inscripción previa. Esta iniciativa tiene como objetivo acercar la actividad física a la ciudadanía, dar visibilidad a los programas municipales para adultos y fomentar la incorporación del ejercicio a la rutina diaria como herramienta para mejorar la salud y prevenir enfermedades. Paralelamente, estas actividades también se desarrollarán en las pedanías, donde continuarán las sesiones dirigidas actualmente existentes con carácter gratuito.