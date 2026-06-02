El Ayuntamiento de Lorca exige inversión para prevenir inundaciones

Los concejales de Urbanismo y del Ciclo Integral del Agua, María Hernández y Àngel Meca, respectivamente, informaron ayer de una resolución remitida por el Ayuntamiento al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y, también, a la Confederación Hidrográfica del Segura. En ella se recoge una batería de aportaciones técnicas y reivindicaciones históricas del municipio relacionadas con la prevención del riesgo de inundaciones, la delimitación de cauces, la ejecución de infraestructuras hidráulicas pendientes y la seguridad de los vecinos afectados por las zonas de flujo preferente.

Hernández explicó que la resolución se presenta dentro del periodo de consulta pública del Esquema Provisional de Temas Importantes de la planificación hidrológica 2028-2033, y recordó que Lorca «presenta una realidad territorial y geográfica singular que debe ser entendida y atendida por el Gobierno de España y la CHS con mayor sensibilidad», valoró.

Por ello, entre otras cuestiones, la edil exigió «la elaboración urgente del inventario de cauces públicos y la definición del dominio público hidráulico de ramblas como Torrecilla, Béjar, Nogalte o Biznaga, algo imprescindible antes de seguir imponiendo limitaciones urbanísticas sobre miles de propietarios». También reclamó que se aceleren «las actuaciones hidráulicas consideradas prioritarias para el municipio, entre ellas las presas de Torrecilla, Nogalte y Béjar, además de nuevas canalizaciones para reducir el riesgo de inundaciones en diputaciones como Campillo y La Torrecilla».

«No podemos seguir esperando»

En este sentido, Meca aseguró que «Lorca no puede seguir esperando infraestructuras hidráulicas fundamentales para la seguridad de las personas y la protección del municipio frente a episodios cada vez más frecuentes de lluvias torrenciales y danas». Y recordó, además, que «en los últimos días hemos conocido por la prensa informaciones relacionadas con la falta de seguridad y el mal estado de las grandes presas del Segura, como Valdeinfierno y Puentes, lo que vuelve a poner de manifiesto la necesidad de que las administraciones competentes prioricen las inversiones hidráulicas y la prevención y dejen de mirar para otro lado».

A esta situación, añadió, se suma el Embalse de Puentes, que tampoco tiene aprobado su plan de emergencia, según la respuesta ofrecida por el Ministerio. «Estos planes son obligatorios para prevenir catástrofes, proteger a la población y garantizar una respuesta rápida. Los ciudadanos merecen sentirse seguros», manifestó.

Respecto a las respuestas remitidas por la CHS a los vecinos que han presentado alegaciones contra la delimitación de zonas de flujo preferente, desde el Consistorio mostraron su preocupación por «la frialdad y la falta de sensibilidad absoluta» mostrada hacia los afectados, aunque la edil de Urbanismo reiteró su voluntad de colaboración con el organismo de cuenca para buscar soluciones conjuntas

Noticias relacionadas

Por su parte, Meca también adelantó que el Ayuntamiento ha incorporado alegaciones específicas para mejorar el abastecimiento de agua en las pedanías altas, una «reivindicación histórica».