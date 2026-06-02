Los Alcázares celebra este sábado una nueva edición del Palmera FEST

Los Alcázares volverá a convertirse este sábado 6 de junio en punto de encuentro de la cultura alternativa de la Región de Murcia con la celebración de una nueva edición del Palmera FEST, un evento gratuito y abierto a todos los públicos que llenará la Plaza del Espejo de arte, música y actividades desde las 17.00 horas.

El festival, organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Los Alcázares junto a la artista alcazareña Margarita Sanz, se ha consolidado como una de las citas culturales más singulares de la costa murciana, con una programación centrada en la creación independiente, el talento emergente y la participación del público.

Uno de los principales atractivos será su market, que reunirá a más de 40 artistas y artesanos procedentes de distintos puntos de la Región. Los asistentes podrán encontrar piezas originales de ilustración, cerámica, pintura, artesanía, joyería, bisutería, moda, costura, juegos y otras disciplinas creativas.

La programación incluirá también talleres dirigidos a pequeños y mayores. Entre las propuestas previstas figuran un taller de cerámica, con técnicas de torno y modelado en plancha, y actividades con biomateriales, centradas en la creación artística sostenible mediante materiales orgánicos y respetuosos con el medio ambiente.

La música será otra de las protagonistas de la jornada. El escenario del Palmera FEST acogerá las actuaciones en directo de Los Boompats, Galgo y Pau From Marc, además de las sesiones de DJ en vinilo de Intergaláctico y Enemigo Rojo, que pondrán sonido a una tarde y noche de ambiente festivo junto al Mar Menor.

Como novedad, el público podrá participar en la impresión en directo de una tote bag exclusiva del Palmera FEST 2026, concebida como recuerdo de esta edición.

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Todas las actividades serán gratuitas y abiertas al público hasta completar aforo. Para participar en los talleres será necesaria inscripción previa a través del enlace habilitado por la organización.