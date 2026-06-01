Tras veinte años de protestas: comienzan las obras de la carretera de Benizar a Otos

Más de veinte años de reivindicaciones y protestas de los vecinos han sido necesarios para que el ansiado arreglo de la carretera que conecta Benizar con Otos sea una realidad. Un tramado tercermundista que suponía un quebradero de cabeza para los vecinos de la zona, que llegaron a no ejercer su derecho al voto, como señal de protesta ante las infraestructuras que había en la zona.

La Comunidad inicia las obras de acondicionamiento y mejora de la carretera regional que une las pedanías de Benizar y Otos, la RM-B30

La Comunidad inicia las obras de acondicionamiento y mejora de la carretera regional que une las pedanías de Benizar y Otos, la RM-B30, en el municipio de Moratalla, con una inversión de 2.201.037 euros destinada a reforzar la seguridad vial, mejorar la conectividad y adaptar la infraestructura a los episodios de lluvias intensas.

Unas obras que beneficiarán a los cerca de 140.000 usuarios que utilizan esta vía al año

El consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, y el alcalde de Moratalla, Juan Soria, visitaron el comienzo de las obras que beneficiarán a los cerca de 140.000 usuarios que utilizan esta vía al año. Durante la visita, Montoro recordó que “esta obra responde a una demanda histórica de los vecinos de Benizar y Otos, quienes en nueve meses contarán con una carretera más segura, cómoda y adaptada a las necesidades actuales del tráfico y del territorio”.

Con obras como esta, “el Gobierno regional continúa impulsando actuaciones clave para mejorar las comunicaciones en el Noroeste y garantizar unas infraestructuras más seguras, modernas y preparadas frente a fenómenos meteorológicos extremos”, destacó el consejero.

Ampliación de la calzada hasta los 9 metros

Inicio de las obras en la carretera que conecta Benizar con Otos / Enrique Soler

El director de obras, Francisco Marín, explicó que la actuación, que se desarrollará entre los puntos kilométricos 7,410 y 10,8, contempla la ampliación de la plataforma hasta alcanzar los nueve metros de ancho, con dos carriles de 3,20 metros, arcenes de 0,80 metros y bermas de 0,50 metros. Además, se llevará a cabo la mejora integral del firme mediante mezclas medioambientalmente sostenibles, así como la reposición de servicios afectados y la renovación de la señalización horizontal, vertical y del balizamiento.

El proyecto incorpora además soluciones hidráulicas específicas para garantizar el drenaje de la vía y minimizar riesgos en episodios de fuertes lluvias

El proyecto incorpora además soluciones hidráulicas específicas para garantizar el drenaje de la vía y minimizar riesgos en episodios de fuertes lluvias, con la instalación de una nueva estructura de drenaje consistente en un marco de cuatro por tres metros para canalizar adecuadamente el arroyo del Mojón en su cruce con el nuevo trazado.

Por su parte, el alcalde de Moratalla Juan Soria, recordó el trabajo que se ha realizado entre instituciones y “la apuesta del Gobierno Regional para que esta reivindicación histórica de los vecinos sea una realidad”.

Tramo hasta Benizar Con esta obra se culmina el proyecto de mejora de toda la carretera, ya que es pasado mes de abril, el Ayuntamiento de Socovos iniciaba las obras de reparación de la carretera desde el cruce de Tazona hasta Benizar. El presupuesto de adjudicación de este último trazado es de 300.000 euros y el del tramo murciano de cerca de dos millones y medio de euros.

Más de 3,5 millones para mejorar las carreteras de Moratalla

El inicio de las obras de la RM-B30 se suma al reciente comienzo de los trabajos de mejora de la seguridad vial en la RM-715, entre Moratalla y Caravaca de la Cruz, una actuación impulsada por el Gobierno regional para eliminar un tramo de alta concentración de accidentes en uno de los principales accesos del Noroeste.

Con ambas actuaciones, el Gobierno regional destina más de 3,5 millones de euros a la mejora de las infraestructuras viarias de Moratalla, con el objetivo de reforzar la conectividad, aumentar la seguridad vial y dotar a la comarca de unas carreteras más modernas, cómodas y resilientes frente a fenómenos meteorológicos adversos.