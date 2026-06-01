El PSOE de Molina acusa a PP y Vox de disparar la deuda y subir impuestos según la Cuenta General de 2025

El PSOE de Molina de Segura asegura que la Cuenta General de 2025 del Ayuntamiento "desmonta una a una las mentiras económicas del alcalde y del pacto PP-Vox". La portavoz socialista, Isabel Gadea, afirmó que "los datos oficiales confirman que Molina está hoy más endeudada, con más presión fiscal y viviendo de la herencia económica que dejó el anterior Gobierno socialista" mientras que "el alcalde prometió bajar impuestos y sanear las cuentas y ha hecho exactamente lo contrario".

Los datos de la Cuenta General reflejan que la deuda municipal pasó de 9 millones de euros a 1 de enero de 2025 a más de 16 millones de euros a 31 de diciembre. En concreto, la deuda viva pasa de 9.002.166 euros a 16.069.924 euros: "En solo un año han incrementado la deuda municipal en más de 7 millones de euros. Esa es la verdadera gestión del PP", denunció Gadea.

El PSOE subraya que la tesorería municipal demuestra que el anterior gobierno dejó unas cuentas fuertes y capacidad económica suficiente. La tesorería al inicio del ejercicio 2024 ascendía a 42,3 millones de euros. "Ese colchón económico no lo creó el PP, es la herencia directa de la gestión socialista", afirmó la portavoz socialista, que añade que "el actual gobierno se dedica a gastar recursos que encontró hechos mientras aumenta deuda e impuestos".

El PSOE también denuncia que los datos oficiales "desmontan el discurso del PP sobre el IBI al pasar de 20,9 millones de euros en 2023 a 22,4 millones en 2025" (un incremento real del 7,45%). Además, el presupuesto de 2026 aprobado por PP y Vox prevé recaudar 22,5 millones de euros por IBI, un 8,11% más respecto a 2025 y un 16,16% más respecto a 2023.

"El PP intenta manipular los datos utilizando ingresos netos en lugar de derechos reconocidos para esconder la subida real del IBI", explica Isabel Gadea.

El PSOE recuerda que el incremento fiscal no se limita al IBI, ya que la Cuenta General de Sercomosa "refleja un fuerte incremento de ingresos ligado a la subida de tarifas del agua y de la tasa de basura". La cifra de negocio de Sercomosa pasa de 25,4 millones en 2024 a 29,1 millones en 2025. "Los vecinos pagan más por servicios básicos mientras el gobierno local intenta vender propaganda", critica Gadea.

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Para el PSOE, la conclusión es clara: "La Cuenta General de 2025 confirma que el gobierno PP-Vox ha roto el modelo de estabilidad económica que dejó el PSOE", afirma Isabel Gadea. "Recibieron un Ayuntamiento saneado, con 42 millones de euros de tesorería, y en apenas dos años han generado más deuda, más impuestos y más carga económica para las familias. Menos propaganda y más verdad; los datos oficiales ya hablan por sí solos".