El Ayuntamiento de Caravaca clausura el programa ‘Cercanos’ tras nueve meses mejorando la calidad de vida de las personas mayores de pedanías

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ha clausurado el programa social ‘Cercanos’, una iniciativa pionera dirigida a promover el envejecimiento activo, la autonomía personal y la participación social de las personas mayores residentes en las pedanías del municipio. Más de 300 vecinos han participado en esta primera edición, desarrollada durante los últimos nueve meses en distintos núcleos rurales del término municipal.

La clausura del programa se ha celebrado en el Centro Social y Cultural ‘Pepe Salcedo’ de Barranda, donde ha tenido lugar una jornada de convivencia entre los participantes, profesionales y responsables municipales, poniendo el broche final a una experiencia que ha tenido una excelente acogida y un notable impacto social entre las personas mayores beneficiarias.

“‘Cercanos’ ha sido un caso de éxito y un programa que ha puesto el foco en lo humano, en la prevención, la salud y el bienestar emocional

‘Cercanos’ ha sido un caso de éxito y un programa que ha puesto el foco en lo humano, en la prevención, la salud y el bienestar emocional José Francisco García — Alcalde de Caravaca

El alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, ha expresado durante la clausura que “‘Cercanos’ ha sido un auténtico caso de éxito y un programa que ha puesto el foco en lo humano, en las personas y en sus necesidades reales”. En este sentido, ha señalado que “durante estos meses hemos comprobado cómo muchos vecinos han vuelto a salir de sus casas, han recuperado la ilusión de compartir tiempo y actividades con otras personas y han fortalecido ese sentimiento de comunidad tan importante en nuestras pedanías”.

José Francisco García ha remarcado además que “se trata de una inversión muy bien empleada en prevención, salud y bienestar emocional”, subrayando que el programa “ha tenido un impacto muy positivo tanto en el cuidado físico como mental de los participantes”.

Continuidad a la iniciativa

Clausura del programa 'Cercanos' en Caravaca / La Opinión

El alcalde ha avanzado que el Ayuntamiento dará continuidad a esta iniciativa tras el verano gracias a una nueva subvención de 130.000 euros concedida por la Consejería de Política Social del Gobierno de la Región de Murcia. “Después de la gran respuesta obtenida en esta primera edición, era fundamental consolidar este programa y seguir acercando servicios y actividades que mejoran la calidad de vida de nuestros mayores”, ha afirmado.

El programa tendrá continuidad a partir de septiembre gracias a una nueva subvención de 130.000 euros concedida por la Comunidad Autónoma

El programa ‘Cercanos’ se ha basado en un modelo de atención integral desarrollado por un equipo multidisciplinar de profesionales del ámbito social y sanitario. A través de esta iniciativa se han impartido actividades de gerontogimnasia y ejercicio físico adaptado, talleres de psicología, memoria y habilidades sociales, sesiones de estimulación cognitiva y actividades intergeneracionales, además de otros servicios orientados a favorecer la autonomía personal y combatir la soledad no deseada.

El alcalde ha querido agradecer el trabajo realizado por la empresa Animay, adjudicataria de los distintos servicios incluidos en el programa, así como la implicación de todos los profesionales y participantes “por hacer posible una experiencia tan enriquecedora desde el punto de vista humano y social”.

Programa 'Cercanos'

El programa regional ‘Cercanos’ parte de las actuaciones impulsadas por la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad para acercar recursos sociales y sanitarios a las personas mayores que viven en pedanías y zonas alejadas de los núcleos urbanos, fomentando la socialización, el envejecimiento activo y la participación comunitaria.

Con la segunda edición de este programa regional, el número de personas mayores que se benefician de sus servicios y actividades se amplía hasta las 15.000 en toda la Región. Se trata de personas que viven en cerca de un centenar de pedanías y zonas alejadas del núcleo urbano en 14 municipios: Abanilla, Albudeite, Bullas, Calasparra, Campos de Río, Caravaca de la Cruz, Cehegín, Lorca, Moratalla, Ojós, Pliego, Ricote, Ulea, Villanueva del Río Segura.

El Gobierno regional ha destinado para la segunda convocatoria de estas ayudas más de 1,6 millones de euros, siendo 3,2 millones la cantidad total aportada con este objetivo en los últimos dos años.