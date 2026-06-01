Los Alcázares abre la piscina municipal Ola Azul para la temporada de verano

La piscina municipal Ola Azul de Los Alcázares ha abierto este lunes sus puertas para la temporada de verano. La instalación permanecerá en funcionamiento hasta el próximo 15 de septiembre con el objetivo de ofrecer a vecinos y visitantes un espacio para refrescarse y disfrutar del periodo estival ante las altas temperaturas que ya se registran en el municipio.

El recinto abrirá todos los días de la semana, de lunes a domingo, en horario de 11.30 a 19.30 horas. El precio de entrada será de 3 euros para adultos y 2 euros para niños. Además, habrá bonos especiales para los usuarios que quieran hacer un uso frecuente de las instalaciones.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Los Alcázares, Jesús Ramón Alcaraz, ha visitado la piscina coincidiendo con el inicio de la temporada y ha destacado que "la apertura de Ola Azul supone cada año el comienzo de una de las épocas más esperadas por muchas familias. Queremos que tanto nuestros vecinos como quienes nos visitan durante estos meses dispongan de un espacio seguro, accesible y preparado para disfrutar del verano".

La piscina municipal del Centro Punta Calera abrirá el 1 de julio

La piscina cuenta con servicios como cafetería, zona infantil, vestuarios, áreas de sombra, hamacas y espacios de descanso. También dispone de las medidas de seguridad y vigilancia necesarias para garantizar el correcto desarrollo de la actividad.

Noticias relacionadas

Alcaraz ha recordado que los menores de 14 años deberán acceder acompañados de un adulto. Además, ha adelantado que la piscina municipal del Centro Punta Calera abrirá sus puertas el próximo 1 de julio, lo que permitirá ampliar la oferta de espacios acuáticos del municipio durante los meses de verano.