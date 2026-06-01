Fiestas del Corpus Christi
Más de 4.000 personas acompañan a la Virgen de la Salud en su romería por Archena
La patrona recorrió el trayecto desde su ermita en el Balneario hasta la plaza Juan Pablo II en una jornada marcada por la devoción, la música y los fuegos artificiales
L.O.
Más de 4.000 personas participaron este domingo en la tradicional romería en honor a la Virgen de la Salud, patrona de Archena, en una jornada marcada por la devoción y la participación popular. La imagen recorrió el trayecto entre su ermita, situada en el Balneario, y la plaza Juan Pablo II, en pleno centro del municipio.
El acto forma parte de las Fiestas Patronales en honor al Corpus Christi y la Virgen de la Salud, que estos días llenan Archena de celebraciones religiosas, culturales y festivas.
El trono de la patrona fue portado a hombros por los anderos de la Hermandad de la Virgen de la Salud. También participaron en el traslado la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, y varios miembros de la Corporación Municipal, que se sumaron al recorrido junto a numerosos vecinos y devotos.
Uno de los momentos más emotivos de la romería tuvo lugar en la plaza 1º de Mayo, donde el pueblo rindió homenaje a la imagen de la Virgen con una explosión de color y un espectáculo de fuegos artificiales de luz y sonido que iluminó el cielo de Archena.
Actuación de la Agrupación Santa Cecilia
Como novedad este año, la Virgen de la Salud recibió también un homenaje musical a cargo de la Agrupación Santa Cecilia y del tenor José Manuel Más, que interpretaron varias piezas preparadas para la ocasión, entre ellas el ‘Himno de la Alegría’. La actuación añadió solemnidad y emoción a uno de los instantes más simbólicos de la jornada.
La romería conmemora este año el 87 aniversario del primer traslado popular de la Virgen, celebrado en 1939, cuando el pueblo fue invitado a manifestar si aceptaba a la Virgen de la Salud como su patrona. También se cumplen 72 años de su coronación canónica.
La jornada concluyó con una solemne misa y una ofrenda floral a la patrona, que pusieron el cierre a una de las celebraciones más esperadas y entrañables de las fiestas patronales de Archena.
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