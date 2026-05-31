Fútbol
El Jumilla luchará por el ascenso a Preferente
El Jumilla ACF accede a la final y se jugará el ascenso ante el Real Murcia
Por segundo año consecutivo el Jumilla ACF DS Inmobiliaria va a disputar la final por el ascenso a la Preferente Autonómica.
El conjunto vinícola se jugará la temporada frente al Real Murcia de Primera Autonómica (con el factor campo a favor) disputando así el partido de ida, este fin de semana, en el campo de fútbol de la Universidad de Murcia y la vuelta siete días más tarde en el Uva Monast
Los chicos de Jesús Guardia han eliminado en semifinales a la Deportiva Minera en un partido de vuelta muy serio que finalizó con victoria jumillana por 1-4; a los cuatro minutos de juego Bakari adelantaba a los vinícolas que aguantaron el 0-1 hasta el descanso; Tras la reanudación llegó el 0-2 obra de Miguel y más tarde recortaron distancias los cartageneros, aunque Gonzalo dejó sentenciada la eliminatoria con dos nuevos goles en su palmarés.
Recordarles que el pasado año el ascenso quedó truncado al suspenderse el partido de vuelta el Alhama de Murcia ya que el colegiado expulsó a una decena de jugadores blanquiazu
Un año más tarde, nueva oportunidad para el Jumilla Atlético Club de Fútbol para dar el salto de categoría que se merece.
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