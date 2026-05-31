Homenaje
Cehegín rinde un emotivo homenaje a Don Abraham Ruiz Jiménez descubriendo una placa conmemorativa en la que fue su casa
La palabra, la música y la memoria se han unido para recordar a un hombre que dedicó su vida al conocimiento, la investigación y al profundo amor por su municipio
Cehegín ha vivido esta mañana un emotivo homenaje en honor a Don Abraham Ruiz Jiménez, Cronista Oficial de la Ciudad e Hijo Adoptivo de Cehegín, con el descubrimiento de una placa conmemorativa en la que fue su casa, un lugar que mantendrá viva para siempre su memoria y su legado.
El acto, presentado por Mavi Abellán, ha reunido a familiares, vecinos, amigos, miembros del Equipo de Gobierno y de la Corporación Municipal, la Directora General de Servicios Sociales, María José de Maya, junto a la alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor, en una cita marcada por la emoción, el cariño y el reconocimiento hacia una figura imprescindible para entender la historia, la cultura y el alma del municipio.
Una cita marcada por la emoción, el cariño y el reconocimiento hacia una figura imprescindible para entender la historia, la cultura y el alma del municipio
La mañana ha contado además con la actuación musical del cuarteto formado por Valeria Morenilla Llórente, a la flauta; Miriam Ruiz Robles, al clarinete; Antonio José Fernández Martínez, al saxofón alto; y Andrés Fernández Abellán, al saxofón tenor, quienes han aportado sensibilidad y solemnidad a este homenaje tan especial.
Durante el acto ha intervenido el actual Cronista Oficial de Cehegín, Francisco Jesús Hidalgo García, así como familiares de Don Abraham, que han compartido distintas lecturas y textos llenos de emoción y recuerdo. En representación de la familia ha tomado la palabra Aurelio Ruiz.
Un hombre que dedicó su vida al conocimiento, la investigación y al profundo amor por Cehegín
La palabra, la música y la memoria se han unido para recordar a un hombre que dedicó su vida al conocimiento, la investigación y al profundo amor por Cehegín, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva de todo un pueblo.
Don Abraham Ruiz Jiménez seguirá presente para siempre en el corazón y en la historia de Cehegín.
Una pasión por Cehegín
Abraham Ruiz Jiménez es Hijo Adoptivo de Cehegín desde el año 1994 y Cronista Oficial de Cehegín desde 2002. Personaje central en el mundo de la cultura ceheginera desde mediados del siglo XX, fue director de la Caja de Ahorros del Sureste de España, desde la que se impulsó, a través de su aula cultural, una frenética actividad.
Fue director de la Caja de Ahorros del Sureste de España, desde la que se impulsó, a través de su aula cultural, una frenética actividad
Fue director de la Caja de Ahorros del Sureste de España, desde la que se impulsó, a través de su aula cultural, una frenética actividad
Igualmente, ha colaborado en numerosas revistas y programas de fiestas, ha impartido conferencias y pregones de Navidad con numerosas intervenciones orales y escritas. Ha pertenecido a diversas organizaciones y asociaciones como el Orfeón Fernández Caballero, UNICEF y es académico de la Real de Alfonso X El Sabio de Murcia. Está en posesión de la insignia de oro de la Junta de Procesiones de Semana Santa de Cieza, ha sido distinguido por asociaciones de Belenistas de Murcia y Cartagena-La Unión, Óscar de Oro a la Comunicación, Linderman Internacional a los valores humanos regionales, condecorado con las insignias de oro de las localidades de Hellín, Bullas y Cehegín, entre otras. Es autor de numerosos libros entre los que destaca Cehegineros en el siglo XIX.
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