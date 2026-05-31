El Ayuntamiento de Caravaca acondiciona nuevas instalaciones para el Archivo Municipal en el Centro Multiusos de Cavila
Las obras se llevan a cabo mediante un programa de empleo, que ha permitido la contratación dos oficiales y un peón de albañilería
El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ha puesto en marcha un programa de empleo destinado a la adecuación de una parte en desuso del Centro Multiusos del Polígono Industrial de Cavila para convertirla en las nuevas dependencias del Archivo Municipal.
La actuación, con un presupuesto de más de 35.000 euros, pone en valor un espacio en desuso del Polígono de Cavila y mejorará la conservación y consulta de la documentación municipal
El alcalde de Caravaca, José Francisco García, acompañado por la concejal de Empleo, Ana Belén Martínez, ha visitado los trabajos que se están desarrollando en el marco de este proyecto, financiado con fondos municipales y con una subvención del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF).
Durante la visita, el alcalde ha destacado “la necesidad de contar con unas instalaciones dignas y adecuadas para el Archivo Municipal, que permitan conservar correctamente toda la documentación y, al mismo tiempo, ofrecer una mejor atención a los vecinos que solicitan información o expedientes archivados”. José Francisco García también ha señalado que “este tipo de actuaciones cumplen una doble función, ya que permiten mejorar espacios y servicios públicos mientras se genera empleo y formación para personas desempleadas del municipio”.
Adecuación de espacio
La actuación se desarrolla en uno de los bajos del Centro Multiusos de Cavila, en un espacio que hasta ahora se encontraba sin compartimentar y en estado estructural. Las obras permitirán acondicionar el local para albergar módulos de armarios archivadores de grandes dimensiones, garantizando unas condiciones adecuadas para la organización y conservación documental.
El proyecto contempla trabajos de albañilería y adecuación interior ejecutados por dos oficiales y un peón albañil, contratados durante tres meses a jornada completa
El proyecto contempla trabajos de albañilería y adecuación interior ejecutados por dos oficiales y un peón albañil, contratados durante tres meses a jornada completa dentro del programa de empleo impulsado por el Consistorio.
Presupuesto
El presupuesto total de esta actuación asciende a 35.548 euros. De esta cantidad, 18.703 euros corresponden a la subvención concedida por el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) para sufragar los costes de personal, mientras que el Ayuntamiento aporta la financiación restante para los materiales y ejecución de las obras.
El alcalde ha recordado que el Ayuntamiento de Caravaca viene desarrollando en los últimos años numerosos programas de empleo en colaboración con el SEF, orientados tanto a la ejecución de actuaciones de interés público como a la formación y mejora de la empleabilidad de personas desempleadas. Estos programas han permitido realizar actuaciones relacionadas con obras, jardinería, limpieza o refuerzo de servicios turísticos, entre otros ámbitos.
Asimismo, José Francisco García avanzó que próximamente el Ayuntamiento dará a conocer un nuevo programa vinculado al bordado artesanal caravaqueño, con el objetivo de seguir impulsando iniciativas de empleo y formación ligadas a sectores tradicionales y estratégicos del municipio.
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