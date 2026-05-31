La administración de Loterías “El Dólar” de Mazarrón ha repartido más de 10 millones de euros en premios de loterías en lo que llevamos de año

La administración de Loterías y Apuestas del Estado número tres de Mazarrón, conocida como “El Dólar” está tocada por una varita mágica y no para de repartir premios en los juegos de azar.

Durante lo que llevamos de año 2026 ha repartido diez grandes premios con más de diez millones de euros.

Situada en la calle Larga, 4, de Mazarrón, esta administración ha cerrado el mes de mayo con dos premios: un Quinigol de 5 aciertos el pasado domingo, día 31 con un premio pequeño de 767,26 euros y un Euromillón de 18.903,14 euros con un boleto validado de 5 aciertos; el día 18 de mayo consignó una bonoloto de cinco más complementario con 73.867 euros; unos días antes validó un millón de euros en el Euromillones y tres días antes una primitiva de 62.236,26 euros.

En el mes de abril la suerte llegó con el primer premio de la Lotería Nacional de los sábados por importe de 600.000 euros al billete o serie.

El día 27 de marzo vendió 47 décimos del primer premio de la Lotería de los Jueves con un montante de 1.410.000 euros.

El día 15 de marzo hizo millonario a un vecino de la localidad con 6.758.571 euros en el Gordo de la Primitiva, uno de los mayores premios de la historia en la Región de Murcia.

El 25 de febrero otro premio de 80.477 en el Gordo de la Primitiva.

El día 3 de febrero repartió una quiniela con el pleno al quince con un total de 731.616 euros.

No cabe duda, que estamos ante una de las administraciones más premiadas de España en los últimos meses. La suerte es así de caprichosa.

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En Loterías el Dólar llevan en activo desde el año 1.965 repartiendo ilusión. Se trata de una administración oficial, autorizada por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuesta del Estado (SELAE) con punto de venta físico en Mazarrón (Murcia) y tienda online para que puedas participar en tus sorteos favoritos donde quieras, sin comisiones y con garantía oficial.