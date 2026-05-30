Vox pide atención al público 24 horas en el cuartel de la Guardia Civil de Molina de Segura.

Vox ha registrado una iniciativa en la Asamblea Regional para exigir al Gobierno de España la ampliación inmediata del horario de atención al público del puesto de la Guardia Civil de Molina de Segura, del que dependen más de 31.000 vecinos de los municipios de Ceutí, Lorquí y Alguazas para poder tramitar denuncias.

El portavoz de Vox, Rubén Martínez Alpañez, ha denunciado que actualmente este cuartel únicamente presta atención al público de 7:00 a 14:00 horas, una situación que “obliga a numerosos vecinos a desplazarse hasta Las Torres de Cotillas si necesitan presentar una denuncia fuera de ese horario”.

“Los ladrones no entienden de horario de oficina. Los violadores no entienden de horario de atención al público”, ha señalado Martínez Alpañez, quien ha criticado duramente al Ejecutivo central por “mantener cerrado por las tardes y durante los fines de semana un servicio esencial para la seguridad de miles de vecinos”.

En este sentido, ha explicado que muchos vecinos de Ceutí, Lorquí y Alguazas “tienen que pedir permiso en sus trabajos para poder acudir a poner una denuncia”, algo que considera “inadmisible”, ya que el puesto de la Guardia Civil de Molina de Segura permanece cerrado.

Por ello, Vox reclama que este puesto disponga de atención al público las 24 horas del día, de manera ininterrumpida, incluyendo tardes y fines de semana, para facilitar que los vecinos puedan denunciar robos, hurtos, atracos, agresiones y cualquier otro hecho delictivo sin tener que desplazarse a otros municipios.

Finalmente, el parlamentario ha insistido en que “la seguridad no puede depender de un horario administrativo” y ha exigido al Gobierno de Sánchez que “deje de abandonar a los vecinos de la Región y garantice unos servicios de seguridad acordes a las necesidades reales de la población”.