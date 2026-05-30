PP y Vox aprueban unos Presupuestos de Totana que indignan al colectivo LQTBIQ+

La polémica está servida con la aprobación de los nuevos Presupuestos de Totana correspondientes al presente año. Los votos a favor de PP, Vox y un edil no adscrito han sacado adelante una iniciativa marcada por el revuelo generado en el colectivo LGTBIQ+, que no ha tardado en reaccionar condenando un acuerdo que "discrimina a sus integrantes y a las personas migrantes", afirman desde la Red Regional LGTBIQ+.

Recuerdan que "el acuerdo contempla "la ausencia total de actos institucionales LGTBI y de la colocación de la bandera arcoíris en edificios y espacios públicos municipales, así como el resto de simbología ideológica de carácter partidista o activista". Este extracto es contrario a la resolución del Tribunal Supremo en su resolución sobre la bandera LGTBIAQ+ en espacios públicos y contrario a la Ley LGTBI regional, aprobada en su momento por unanimidad en la Asamblea Regional y apoyada por el PP. Para Vox y PP, las vidas LGTBIAQ+ pasan de existencia a mera ideología, obviando así a las personas LGTBIQ+ para las que gobiernan e incluso que les apoyan".

Por último, invitan a toda la ciudad de Totana a colgar banderas arcoíris de sus balcones, a lucir su Orgullo y su diversidad y ya estudia realizar acciones en Totana.

"Los usan como moneda de cambio para pactar con Vox"

El secretario de LGTBIQ del Partido Socialista de la Región de Murcia, Pencho Soto, denunció este sábado que el Gobierno regional y el Partido Popular de López Miras esté negociando con los derechos del colectivo LGTBIQ en la Región de Murcia, asegurando que "los usan como moneda de cambio para pactar con Vox"

"El Partido Popular de López Miras ha vuelto a demostrar que no le importan las personas y el colectivo LGTBIQ, al ceder al chantaje de Vox en Totana", señaló.

El responsable socialista también se ha referido a la falta de compromiso, inacción y abandono del Gobierno regional con el colectivo LGTBI en la Región de Murcia: "¿Dónde está la consejera de Igualdad para exigir que se respeten nuestros derechos?" y destacó que "el PP solo se acuerda del colectivo LGTBI y de la Igualdad cuando se acercan las elecciones".

Más de 36 millones de euros

El presupuesto consolidado asciende a la cifra total de 36.647.744,73 euros, de los que 33.267.457,11 euros corresponden al Ayuntamiento y el resto a ambas sociedades municipales: 1.005.272,43 euros la Sociedad de Promoción de Suelo Industrial y Vivienda de Totana y 972.082,25 euros el Centro Especial de Empleo de Totana, SL.

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Asimismo, la propuesta recogía la aprobación de las bases de ejecución del Presupuesto General para 2026 y la plantilla de personal para este ejercicio; así como la declaración de no disponibilidad de los créditos en las partidas hasta la aprobación de norma legal habilitante para 2026, dando así respuesta a los informes del Ministerio de Hacienda.