Denuncian que más de 23.000 vecinos de Las Torres de Cotillas se han quedado sin transporte urbano por impagos del ayuntamiento

La suspensión temporal del servicio de autobús urbano ha levantado la indignación entre los habitantes de Las Torres de Cotillas, quienes se están viendo damnificados y sin alternativas de movilidad. El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas ha mostrado su profunda indignación y preocupación ante la suspensión anunciada por la empresa concesionaria AURBUS, S.A., motivada de manera exclusiva por los continuos e insostenibles retrasos en los pagos que legalmente le corresponden abonar al Consistorio local. La empresa afirma que lleva prestando el servicio durante más de medio año sin cobrar nada, teniendo que costear ellos los gastos de personal y gasolina con todo lo que ha subido.

Para el PSOE torreño, la parálisis de este servicio público supone un golpe directo a la línea de flotación de la movilidad del municipio, dejando "literalmente tirados" a los sectores más vulnerables de la población. "Hablamos de decenas de alumnos y alumnas de los institutos que se quedan sin alternativa para acudir a sus centros, y de nuestros mayores, que dependen del autobús para ir al médico o hacer sus compras", explican desde el grupo socialista. Una situación que califican de "extrema gravedad" si se tienen en cuenta las altas temperaturas estivales que ya se están registrando estos días en la Región.

Dudas sobre la legalidad de los contratos frente a la solvencia económica

Según el comunicado de la mercantil, se apunta de manera directa a la gestión del equipo de gobierno como la única responsable de este escenario. Los socialistas recuerdan que el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas goza de una excelente salud financiera, contando con un remanente en sus cuentas bancarias que supera los 20 millones de euros, por lo que el problema no responde, en ningún caso, a una falta de liquidez.

Ante esta realidad, el PSOE insta a reflexionar sobre las verdaderas causas del bloqueo del dinero. Con la debida prudencia institucional, el grupo de la oposición intuye que este impago se puede deber a posibles deficiencias y atascos administrativos derivados de una gestión de la contratación pública que podría estar bordeando la irregularidad, pues ya han llevado varias facturas de este contrato a pleno para su reconocimiento.

Según explican los socialistas, "si los expedientes y los contratos estuvieran perfectamente tramitados y conforme a la legalidad, el Ayuntamiento no tendría ninguna traba administrativa ni jurídica para abonar los servicios prestados en tiempo y forma". La sospecha del grupo radica en que las presuntas deficiencias en el marco contractual —el servicio se encuentra en prórroga forzosa desde septiembre de 2025— están impidiendo el normal funcionamiento del Ayuntamiento, y con ello asfixiando económicamente a la empresa y pagándolo los vecinos.

Exigencia de abono inmediato y restablecimiento del servicio

Frente a este "caos" de gestión, el Grupo Municipal Socialista exige al Alcalde-Presidente que asuma su responsabilidad y que pague de manera inmediata todas las cantidades económicas que se le adeudan a la empresa AURBUS.

De igual modo, los socialistas apelan a la responsabilidad social de la mercantil concesionaria para que proceda al restablecimiento inmediato de las líneas de autobús urbano.

"Exigimos soluciones reales y urgentes. Un ayuntamiento con más de 20 millones de euros en el banco no puede consentir que sus vecinos pasen calor en las paradas o caminen kilómetros por una incapacidad manifiesta a la hora de gestionar las contratas públicas. No queremos más excusas, queremos los autobuses en la calle ya", han concluido desde el PSOE de Las Torres de Cotillas.