Tradición y sector ganadero se dan cita en la XX Feria de Ganados de Fuente Álamo

El Ayuntamiento de Fuente Álamo de Murcia celebra desde hoy y durante el fin de semana la XX Feria de Ganados, una de las citas más arraigadas del calendario local que vuelve a convertir al municipio en punto de encuentro para el mundo rural, la tradición y la convivencia.

La feria, que se desarrolla en la Pista de Atletismo ‘Mariano García Campeón del Mundo’, ofrece durante tres jornadas una programación pensada para todos los públicos, con actividades como el concurso infantil y juvenil de pintura al aire libre, el homenaje al Ganadero del Año (Francisco Paredes Rabal), el mercado artesanal, la tradicional Lonja de Ganados de Mercamurcia, exhibiciones ecuestres y talleres infantiles.

La alcaldesa de Fuente Álamo, Juana María Martínez, ha destacado que «la Feria de Ganados es una de esas tradiciones que no podemos permitir que se pierdan, porque forman parte de nuestra identidad como pueblo. Fuente Álamo es tierra de ganaderos, de esfuerzo, de raíces y de un sector primario que ha sido fundamental en nuestra historia y que sigue siendo clave para nuestro presente y futuro».

Exposición de calzado de época utilizado en el campo. / Ayuntamiento de Fuente Álamo

Martínez ha subrayado además la apuesta del Ayuntamiento por mantener y fortalecer este tipo de iniciativas: «Desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para conservar nuestras costumbres, poner en valor nuestras tradiciones y reconocer el trabajo de quienes han hecho grande nuestro municipio desde el campo y la ganadería. Esta feria es también un homenaje a nuestra gente y a nuestra esencia».

Concurso Morfológico del Galgo Español

Mañana tendrá lugar el VIII Concurso Morfológico del Galgo Español, organizado por el Ayuntamiento junto al Club Galguero de Fuente Álamo, y consolidado como uno de los eventos más tradicionales y multitudinarios del municipio. La jornada tendrá lugar en el escenario de la Feria de Ganados, con inscripciones a partir de las 9:00 horas, y el inicio del concurso está previsto para las 10:00 horas.

Concurso Morfológico de Galgo Español, un clásico de la feria. / Ayuntamiento de Fuente Álamo

El Concurso Morfológico del Galgo Español reunirá a criadores, aficionados y amantes del galgo español en una competición que tiene como principal objetivo evaluar la morfología de esta emblemática raza, atendiendo a la pureza de sus características y al cumplimiento del biotipo estándar. El concurso contará con distintas categorías, ofreciendo una oportunidad única para disfrutar de ejemplares de gran nivel y fomentar el conocimiento y la conservación de esta raza.

Además de su vertiente competitiva, el Concurso Morfológico del Galgo Español se ha convertido en un espacio de encuentro y convivencia entre participantes y visitantes, contribuyendo al ambiente festivo de la Feria de Ganados y reforzando el carácter social y familiar de esta cita.

Con esta octava edición, Fuente Álamo vuelve a poner en valor sus tradiciones ganaderas y su apuesta por actividades que combinan patrimonio, afición y dinamización social, invitando a vecinos y visitantes a disfrutar de una mañana dedicada al mundo del galgo español en un entorno de convivencia y tradición, en un enclave único como es el Campo de Cartagena.

Gran Desfile de Caballos y Carruajes

Como colofón, se celebrará una de las citas más representativas y esperadas de la XX Feria de Ganados, el tradicional Gran Desfile de Caballos y Carruajes, un evento cargado de simbolismo que rinde homenaje a las raíces, costumbres y formas de vida que durante generaciones han marcado la identidad de la comarca del Campo de Cartagena y, de manera muy especial, de la Villa de Fuente Álamo.

Participantes de la Feria de Ganados frente al histórico Aljibón de Corverica. / Ayuntamiento de Fuente Álamo

Este desfile constituye mucho más que un espectáculo visual; es un reconocimiento a una época en la que caballos y carruajes formaban parte esencial de la vida cotidiana, siendo el principal medio de transporte para desplazarse entre pedanías, campos y núcleos urbanos. Una tradición profundamente vinculada a la historia agrícola y ganadera de nuestra tierra, que a día de hoy se recupera como una ocasión única para disfrutar de la elegancia, belleza y majestuosidad de estos animales, así como del esmero y dedicación de quienes mantienen viva esta afición.

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La jornada comenzará con la concentración de participantes a las 9:00 horas en el espacio contiguo a las corraletas de la feria, para iniciar el desfile a las 10:00 horas con salida desde las inmediaciones del Instituto Ricardo Ortega. El recorrido discurrirá por Ronda de Levante, Ronda del Mediodía, Ronda de Poniente, Avenida de Andalucía, Calle de la Rambla y Carretera del Cementerio, finalizando nuevamente en el punto de inicio.