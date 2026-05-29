Caravaca, epicentro de la moda del calzado

Caravaca se convierte, hasta el próximo 2 de junio, en la capital internacional de la moda del yute, con la décima edición de la Feria del Calzado ‘Youte Festival’

Con el lema ‘Caravaca, capital del yute y la moda con alma’, la edición de 2026 este encuentro reúne a empresas, diseñadores, compradores internacionales, medios especializados y profesionales del sector en una programación que combina tradición, innovación, cultura y negocio.

La programación, elaborada con el lema ‘Caravaca, capital del yute y la moda con alma’, combina feria comercial abierta al público, encuentros profesionales, exhibiciones artesanales y música en directo

Hasta el próximo lunes, 1 de junio, estará abierta la feria al público, donde las marcas presentan sus últimas colecciones, mientras que los encuentros profesionales tendrán lugar los días 1 y 2 de junio.

El alcalde de Caravaca, José Francisco García, ha destacado que “el ‘Youte Festival’ es autenticidad y es representativo de Caravaca”, destacando los 500 años de la historia del yute en Caravaca, “hablamos de artesanía y también de industria, así como tradición, modernidad, sostenibilidad e innovación”

Por su parte, el presidente de Calzia, Juan Romero, ha puesto de manifiesto que este aniversario supone “un homenaje a todas aquellas personas que han hecho que el calzado caravaqueño se encuentre en el lugar que esta”.

Dieciséis marcas participan en el área comercial del patio de los Jesuitas y la agenda profesional cuenta con compradores y medios especializados de procedentes de Estados Unidos, Reino Unido, México, Colombia o Finlandia

Dieciséis marcas participan en el área comercial del patio de los Jesuitas y la agenda profesional cuenta con compradores y medios especializados de procedentes de Estados Unidos, Reino Unido, México, Colombia o Finlandia

La programación incluye también la participación del Museo del Cáñamo, con exhibiciones en directo previstas para el sábado 30 de mayo; la presencia de Ubedíes Artesanía, Premio Nacional de Artesanía 2025; la performance en torno al libro ‘Sincericidio’ de Clemente Tormo; así como actuaciones musicales en directo de Joe Mina y LeVersse.

Agenda profesional

'Youte Festival' en Caravaca de la Cruz / Enrique Soler

La décima edición del ‘Youte Festival’ quiere dar además un importante salto cualitativo en su dimensión profesional e internacional. Los días 1 y 2 de junio, el Aula de Cultura Fundación Cajamurcia acogerá una agenda de actos con la participación de compradores, distribuidores y prensa especializada procedentes de Colombia, México, Reino Unido, Finlandia, Portugal o Estados Unidos. En estos encuentros participarán también firmas como Carmen Saiz, Pinaz, Euforia Bailarinas, New Rock, Inkapie, María Victoria y Calzados Picón.

El programa profesional incluirá jornadas y mesas redondas centradas en el valor del origen en la moda actual, la autenticidad y trazabilidad del producto o la adaptación de la industria a las nuevas exigencias de las marcas. También se celebrarán reuniones comerciales, visitas a fábricas y una sesión específica sobre inteligencia artificial aplicada al calzado y la moda.

Impulso al sector del calzado

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), ha aprobado en los últimos cinco años 143 expedientes de ayuda al sector regional del cuero y calzado, con cerca de cuatro millones de euros en subvenciones que han movilizado más de 12 millones de euros de inversión en modernización industrial, internacionalización, innovación, financiación e impulso comercial.

Así lo destacó el director general de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales, Rafael Gómez, durante la inauguración junto con el alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, de una nueva edición del Youte Festival, un evento que celebra su décimo aniversario consolidado como uno de los principales escaparates nacionales del calzado en yute y de la moda artesanal.

El sector regional del cuero y calzado está integrado por unas 155 empresas, genera más de 1.500 empleos directos

Durante el acto, Gómez señaló que “el sector del calzado forma parte de la identidad industrial de la Región de Murcia y tiene una relevancia muy especial en la comarca del Noroeste, especialmente en municipios como Caravaca de la Cruz y Cehegín”. Asimismo, el director general recordó que el sector regional del cuero y calzado está integrado por unas 155 empresas, genera más de 1.500 empleos directos y superó el pasado año los 92 millones de euros en exportaciones, contando entre sus principales destinos comerciales Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y Portugal.

El titular de Comercio subrayó, además, que “la Región de Murcia, y especialmente el Noroeste, se ha convertido en un referente nacional en productos vinculados al yute, las alpargatas y el calzado artesanal de alta calidad”, y señaló que el sector “combina tradición, diseño e innovación y proyecta la imagen de nuestra industria en mercados internacionales”.