Calasparra presenta las Rutas del Arroz 2026: un recorrido por la vega del Segura y su patrimonio

El Ayuntamiento de Calasparra ha presentado oficialmente las Rutas del Arroz 2026, una propuesta que este año va más allá del arrozal para poner el foco en el ecosistema que lo hace posible: el agua. El río Segura, las presas, los sotos y la ribera son los protagonistas de una programación que, de mayo a octubre, invita a recorrer un paisaje cultural vivo, declarado como tal por el Ministerio de Cultura. En 2026, además, la programación adquiere un significado especial al celebrarse el 40º aniversario de la Denominación de Origen Protegida Arroz de Calasparra.

Senderismo, cicloturismo, turismo ecuestre y visitas a enclaves únicos componen un calendario que este año gira en torno al agua

El concejal de Promoción Turística, Juan José López, presentó la programación acompañado por los concejales del equipo de gobierno, Juan Bernal y Pablo Cassinello, así como por José Martínez Núñez, presidente de la Denominación de Origen Protegida Arroz de Calasparra, y Ana García, presidenta de la Asociación Amigos del Museo del Arroz.

Es una invitación a mirar Calasparra con otros ojos: a caminar despacio, a escuchar el agua en las acequias y a entender que aquí, entre montañas y arrozales, hay un paisaje vivo que cuenta quiénes somos Juan José López — Concejal de Promoción Turística

“Hoy presentamos mucho más que un calendario de actividades. Es una invitación a mirar Calasparra con otros ojos: a caminar despacio, a escuchar el agua en las acequias y a entender que aquí, entre montañas y arrozales, hay un paisaje vivo que cuenta quiénes somos”, ha afirmado Juan José López. “Las Rutas del Arroz han unido naturaleza, patrimonio, cultura, deporte y gastronomía alrededor de aquello que mejor nos representa: nuestro arroz y nuestra vega.”

La programación adquiere un significado especial al celebrarse el 40º aniversario de la Denominación de Origen Protegida Arroz de Calasparra

Este 2026, además, la programación adquiere un significado especial al celebrarse el 40º aniversario de la Denominación de Origen Protegida Arroz de Calasparra. “Hablar del arroz de Calasparra es hablar de esfuerzo y de generaciones trabajando la tierra. Aquí el arroz no es solo un cultivo: es historia, identidad y también futuro”, ha subrayado el concejal, que ha agradecido la implicación de la DOP, la Oficina de Turismo, las asociaciones locales, los agricultores que permiten el paso por sus fincas y las personas y guías que hacen posibles las rutas.

Una edición que llega respaldada, además, por un doble reconocimiento. El pasado febrero, la Senda del Arroz obtuvo el galardón Sendero Azul, otorgado por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) a los itinerarios comprometidos con la conservación ambiental, la educación y el turismo sostenible. Calasparra suma así su segundo Sendero Azul consecutivo, el primero fue para la ruta de El Bayo en 2025, una progresión que habla por sí sola del modelo de turismo que este municipio está construyendo.

Rutas

Las rutas arrancan ya este fin de semana con dos salidas al atardecer que marcan el tono de lo que está por venir.

El sábado 30 de mayo, a las 19:30 h, el punto de encuentro es la Escuela de Piragüismo para un recorrido por el corazón de la vega arrocera, descubriendo la biodiversidad de este espacio de interés ornitológico y su vegetación de ribera: una cita ecoturística con los paisajes fluviales del Segura, de acceso gratuito con inscripción previa y aforo limitado.

El domingo 31 de mayo llega la Ruta de los Espejos, uno de los recorridos más especiales del programa. Bajo el distintivo Sendero Azul, esta visita guiada parte de la Estación de Ferrocarril, en pie desde 1865, y recorre la vega arrocera hasta el Paraje de la Presa del Bayo, pasando junto al Molino Arrocero de Juan Haro y adentrándose en el sotobosque de la ribera del Segura. Son 6,25 km de recorrido sencillo que al atardecer se convierten en un juego de luces y reflejos sobre el agua que da nombre a la ruta. La salida es a las 19:30 h desde la Estación de Ferrocarril (Zona Norte), con un precio simbólico de 7 €.

Avance rutas del arroz / La Opinión

El resto del calendario sigue el ritmo del arroz y suma alguna sorpresa. En junio, la ruta a caballo por el Paraje El Olivarejo y las panorámicas desde el Castillo de San Juan ofrecen nuevas miradas al paisaje arrocero.

El verano trae una cita singular: el 12 de agosto, la visita a la Isla de Juan Vacas coincidirá con el eclipse solar. En septiembre, la VI 10K Entre Arrozales convoca a corredores y senderistas, y en octubre la Ruta de la Siega cerrará el ciclo junto a los Abrigos del Pozo, en el Día Internacional del Arte Rupestre (Patrimonio Mundial UNESCO).

“Cuando alguien recorre nuestros arrozales, descubre una forma de vivir, de cuidar la tierra y de entender el tiempo”, ha proseguido el concejal. “Calasparra es denominación de origen y destino: un paisaje cultural vivo donde agricultura, gastronomía y patrimonio se dan la mano para construir futuro”, ha concluido.

Las Rutas del Arroz 2026 se integran en Gastropaisajes 2026, el Foro Internacional de la Cultura Gastronómica y los Paisajes Culturales

Las Rutas del Arroz 2026 se integran en Gastropaisajes 2026, el Foro Internacional de la Cultura Gastronómica y los Paisajes Culturales, que convierte a Calasparra durante estos meses en punto de encuentro entre productores, instituciones, investigadores y ciudadanía. El programa culminará con Calarroz 2026, homenaje al Arroz de Calasparra y al entorno natural y humano que lo sostiene.

Información e inscripciones

Presentación de las 'Rutas del Arroz' de Calasparra / La Opinión

Las inscripciones se pueden realizar en turismocalasparra.es | calasparrarutasdelarroz.es

Organiza: Ayuntamiento de Calasparra. Colaboran: Consejo Regulador DOP Arroz de Calasparra, Cooperativa del Campo Virgen de la Esperanza, Arroz Flor de Calasparra y Asociación Amigos del Museo del Arroz.