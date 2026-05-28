Partido Popular y XCehegín llegan a un acuerdo para aprobar los presupuestos municipales de 2026

El Ayuntamiento de Cehegín alcanza un acuerdo para aprobar el Presupuesto Municipal de 2026, amortizar deuda y desarrollar nuevas inversiones en el municipio. Unas cuestas que estaban prorrogadas desde el ejercicio 2022

La alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor, y el portavoz del Grupo Municipal X Cehegín, José Antonio Durán, han comparecido para anunciar el acuerdo político alcanzado entre ambas formaciones que permitirá aprobar el Presupuesto Municipal de 2026, avanzar en la amortización de deuda municipal y destinar parte del remanente de tesorería resultante de la liquidación presupuestaria de 2025 a nuevas inversiones y actuaciones de mejora para el municipio y sus pedanías.

Este acuerdo permite dar estabilidad al Ayuntamiento, seguir avanzando y continuar desarrollando proyectos importantes para Cehegín Alicia del Amor — Alcaldesa de Cehegín

Alicia del Amor ha destacado que “este acuerdo permite dar estabilidad al Ayuntamiento, seguir avanzando y continuar desarrollando proyectos importantes para Cehegín”.

La alcaldesa ha señalado además que “el principal objetivo del equipo de gobierno durante toda la legislatura ha sido mejorar la situación económica del Ayuntamiento para recuperar capacidad de inversión y seguir impulsando actuaciones necesarias para el municipio”.“Poner orden en las cuentas municipales era fundamental para que Cehegín pudiera volver a tener capacidad de actuación, capacidad para invertir y capacidad para seguir avanzando”, ha afirmado.

Este acuerdo nace desde la responsabilidad y pensando únicamente en el interés general de Cehegín José Antonio Durán — Portavoz de XCehegín

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal X Cehegín, José Antonio Durán, ha explicado que “este acuerdo nace desde la responsabilidad y pensando únicamente en el interés general de Cehegín”.

Durán ha señalado que “X Cehegín ha querido participar en este acuerdo porque entendemos que el municipio necesita estabilidad, planificación y capacidad para seguir avanzando”.

Asimismo, ha destacado que “este acuerdo no supone renunciar a la labor de fiscalización y control que corresponde a nuestro grupo municipal, sino precisamente reforzar el seguimiento y la vigilancia sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos”.

Más de 14 millones

Acuerdo para la aprobación de presupuestos en Cehegín / La Opinión

El Presupuesto Municipal de 2026 asciende a 14.151.715,87 euros y ha sido elaborado conforme a los criterios establecidos por el Ministerio, garantizando el funcionamiento de los servicios públicos municipales, los gastos de personal y la estabilidad económica del Ayuntamiento.

Además, la liquidación presupuestaria de 2025 refleja una situación económica sólida para el Consistorio, con un remanente de tesorería positivo de 3.661.926,74 euros y cumpliendo tanto la estabilidad presupuestaria como la regla de gasto.

El Ayuntamiento podrá amortizar anticipadamente 500.000 euros de deuda municipal, asumir más de un millón de euros en facturas pendientes de ejercicios anteriores y destinar 300.000 euros a nuevas inversiones municipales

Gracias a esta situación económica, el Ayuntamiento podrá amortizar anticipadamente 500.000 euros de deuda municipal, asumir más de un millón de euros en facturas pendientes de ejercicios anteriores y destinar 300.000 euros a nuevas inversiones municipales.

Entre las actuaciones incluidas dentro del Presupuesto Municipal de 2026 destacan la segunda fase de la Calle Begastri, la mejora de la Plaza de Abastos y la puesta en funcionamiento del parking rotativo, la renovación progresiva de la flota municipal, actuaciones en la Casa de las Boticarias, la mejora de la salida del casco antiguo, el impulso económico al comercio y la hostelería local, así como distintas mejoras en infraestructuras municipales y pedanías.

Inversiones con el remanente

Acuerdo de presupuestos en Cehegín Acuerdo de presupuestos en Cehegín

Asimismo, con cargo al remanente de tesorería se desarrollarán actuaciones como la rehabilitación y mejora del local social de Canara, la creación de un parque en Cañada de Canara, actuaciones en La Carrasquilla, Campillo de los Jiménez y Calle Cubo, mejoras en parques y espacios públicos municipales, la adecuación del parque de la Vía Verde y la creación de una nueva área de esparcimiento canino.

El acuerdo alcanzado entre ambas formaciones también establece mecanismos de seguimiento y coordinación política para garantizar el cumplimiento de las inversiones y actuaciones recogidas en el mismo, reforzando además el control y seguimiento económico del Ayuntamiento.

La alcaldesa de Cehegín ha querido agradecer públicamente la disposición y responsabilidad mostrada por el Grupo Municipal X Cehegín durante todo el proceso de diálogo y negociación.

“Cehegín necesita estabilidad, planificación y capacidad para seguir avanzando. Y este acuerdo permite seguir trabajando en esa dirección”, ha concluido Alicia del Amor.

El grupo municipal XCehegín ha sido partícipe en la elaboración del presupuesto 2026, lo será también en su aprobación, pero no será responsable de su ejecución, aunque ejercerá una labor vigilante y de seguimiento

XCehegín quiere destacar que no se trata de un acuerdo del resto de legislatura, es un apoyo puntual al presupuesto 2026.