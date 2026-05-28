Las musulmanas de Jumilla, obligadas a rezar en el patio de los perros de la Policía por la Fiesta del Cordero

Los musulmanes de Jumilla se vieron obligados a rezar, con motivo de la Fiesta del Cordero, en un parking disuasorio junto a la piscina municipal, el mismo lugar en el que, en marzo, celebraron el final del Ramadán. En el caso de las mujeres (que oran separadas de los varones), se las instaló en el patio de entrenamiento de los perros de la Policía. Lo mismo que pasó en primavera.

Así lo aseguran musulmanes residentes en el Altiplano y denuncia Islam en Murcia, blog de referencia para la comunidad islámica en la Región. De acuerdo con la citada bitácora, el presidente de la Comisión Islámica de España (CIE), Aiman Adlbi, visitó Jumilla a mediados de mayo, para reunirse con la comunidad islámica local días antes de la también llamada 'fiesta del sacrificio' o 'Eíd al-Adha'.

Cabe recordar que fue en este municipio donde se aprobó, el pasado verano, un acuerdo en el Pleno para prohibir rezos musulmanes en las instalaciones deportivas municipales. Se trataba de una moción de Vox (que contó con el apoyo del PP) que pedía que se cambiase el reglamento de instalaciones deportivas a fin de que únicamente pudiesen albergar eso, actividades puramente deportivas. Aunque este polémico acuerdo fue recurrido por el Gobierno que preside Pedro Sánchez, el pasado mes de octubre, es la razón que lleva a los fieles al parking y no al polideportivo.

Aunque muchos tacharon de "indignas" las condiciones, cientos de fieles se reunieron en el aparcamiento y, después del rezo, en casas particulares, en torno a la mesa. No solo en Jumilla, claro. En la Región de Murcia residen casi 150.000 musulmanes, según reflejan las estadísticas.

"La fiesta más importante"

“Es la fiesta familiar más importante para los musulmanes”, dice Jamila, que viajó a Alicante desde Cartagena, donde vive y trabaja, tras pedir el día libre para poder celebrar su fiesta. “Disfrutamos mucho aquí, pero en nuestro país es diferente”, confiesa esta marroquí, que recuerda que en su ciudad natal hay más familiares y amigos con los que compartir la jornada.

En la casa de su hermana cocinan costillas, pinchos y carne picada de cordero, todo a la plancha. También brochetas de pollo para sus hijos, que disfrutan más de este producto, y todo se suele especiar con comino, sal, perejil, cilantro, pimienta y aceite. La cebolla picada y el pimiento rojo también sirven de acompañante.

También llaman la atención los aperitivos, que son pasteles dulces protagonizados por la almendra, el azúcar y la harina, y en algunos casos también chocolate, sésamo y nueces, según explica Fatima Jakhloul, que los expone en el salón de su casa junto a una tetera.

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Dulces en la casa de la familia Jakhloul. / Héctor Fuentes.

La visita a los países de origen por el Eíd al-Adha ha sido una costumbre habitual en los últimos años, ya que “celebrarlo allí es muy distinto: hay un ambiente que aquí no hay, porque la familia no está al completo”, dice Amadou Kaba, maliense.