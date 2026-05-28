El Ayuntamiento de Archena condena la trama de presuntos empadronamientos fraudulentos

El Ayuntamiento de Archena ha condenado “de manera rotunda” los hechos investigados en el marco de la operación ‘Falsitatis’, desarrollada por la Guardia Civil y que se ha saldado con la detención de dos personas, una de ellas un funcionario municipal, por su presunta implicación en la emisión fraudulenta de certificados de empadronamiento.

En un comunicado oficial, el Consistorio ha señalado que tuvo conocimiento de la operación a través de la Guardia Civil y ha subrayado la “especial gravedad” de los hechos investigados. Asimismo, ha querido dejar claro que se trataría de “una actuación presuntamente individual, al margen de la legalidad”, que “no representa en ningún caso los valores de esta institución ni el compromiso de sus empleados públicos”.

El Ayuntamiento también se considera “uno de los principales perjudicados” por esta supuesta trama, que, según la investigación, habría permitido la expedición irregular de alrededor de 600 certificaciones fraudulentas entre los años 2021 y 2024.

La investigación de la Guardia Civil se inició en 2024 después de que el propio Ayuntamiento de Archena trasladara a los agentes unas supuestas anomalías detectadas en el padrón municipal. Según explicó el Consistorio, “las primeras pesquisas fueron realizadas por la Policía Local al detectarse supuestas irregularidades en el padrón municipal”, por lo que sostiene que ha actuado “en todo momento siguiendo la legalidad vigente”.

A raíz de estas sospechas, especialistas de la Policía Judicial analizaron la base de datos del padrón municipal y detectaron irregularidades como referencias erróneas de viviendas o un número excesivo de personas empadronadas en un mismo domicilio.

Las pesquisas se centraron en un funcionario municipal encargado de este tipo de trámites, que, según la Guardia Civil, habría expedido documentos oficiales con datos falsos, erróneos o modificados, presuntamente a cambio de dinero. Posteriormente, los investigadores identificaron a un segundo implicado, que supuestamente actuaba como intermediario entre ciudadanos extranjeros y el empleado municipal.

La Guardia Civil sostiene que los implicados habrían llegado a cobrar entre 50 y 600 euros, dependiendo del trámite solicitado. Durante el registro efectuado en el domicilio del funcionario investigado, los agentes se incautaron de documentación, terminales móviles y un sello municipal.

El Ayuntamiento de Archena ha asegurado que, desde que tuvo conocimiento de los presuntos hechos, ha mantenido “una colaboración activa, estrecha y leal con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, actuando además “con la máxima cautela” para no comprometer el desarrollo de la investigación.

El Consistorio ha recordado que la causa “se encuentra judicializada”, por lo que afirma que actuará “con prudencia y pleno respeto a la autoridad judicial”. Además, ha indicado que, al tratarse de un empleado municipal, está “esperando instrucciones para ver cómo proceder institucionalmente”.

Tras las detenciones, el Ayuntamiento asegura haber activado “de forma inmediata” los mecanismos administrativos correspondientes y añade que, “desde los primeros indicios de fraude por parte del funcionario, la administración local lo apartó inmediatamente del puesto del padrón municipal”.

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La operación ‘Falsitatis’ ha concluido con la detención de los dos investigados como presuntos autores de un delito de falsedad documental.