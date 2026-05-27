Gastronomía
‘The Burger Fest’ llega a Caravaca con tres jornadas de gastronomía, música y ocio
Tendrá lugar los días 4, 5 y 6 de junio en la explanada del Recinto Ferial
Caravaca de la Cruz acoge los días 4, 5 y 6 de junio una nueva edición de ‘The Burger Fest’, un evento gastronómico y musical que convertirá el recinto festero, situado en la explanada trasera de Salones Castillo, en un gran espacio de encuentro al aire libre en torno a las hamburguesas gourmet, la música y el ocio.
La propuesta, pensada para todos los públicos y especialmente orientada al público joven, reunirá durante tres jornadas a destacadas foodtrucks de la Región de Murcia, ofreciendo una amplia variedad de propuestas de cocina urbana y hamburguesas gourmet.
La programación musical incluirá sesiones DJ durante las tres noches y un concierto tributo a Estopa en la jornada inaugural
Los concejales de Cultura, Joaquín Zaplana, y Juventud, Salvador López, junto a miembros de la organización, presentaron esta iniciativa, que con la que se continúa dinamizando la oferta de ocio del municipio. Durante la presentación, han destacado que se trata de un evento de moda que combina gastronomía, ocio y cultura, convirtiéndose en un atractivo tanto para los vecinos de Caravaca como para visitantes procedentes de localidades cercanas.
Asimismo, han señalado que “The Burger Fest supone un buen arranque para la programación de verano del municipio, ofreciendo una alternativa de ocio diferente y un ambiente festivo pensado para disfrutar en familia o con amigos.
Los concejales de Cultura y Juventud destacan esta iniciativa como “un atractivo arranque para la programación de verano de Caravaca” y un nuevo reclamo para visitantes de municipios cercanos
El festival combinará gastronomía y música con una programación diaria de sesiones DJ y actuaciones en directo. La inauguración del jueves 4 de junio contará con un concierto tributo a la popular banda de pop rock nacional Estopa, previsto para las 22:00 horas, precedido por música DJ desde las 20:30 horas.
Foodtrucks participantes
Entre las foodtrucks participantes se encuentran D2, Sabo’Rea, La Higuera Food Truck, Q’Rico Sweet & Gourmet, Lujuria, Las Cenas del Hidalgo y The Urban Burger, conformando una variada oferta gastronómica que busca consolidar este evento como una de las citas destacadas del inicio del verano en Caravaca.
La organización espera una importante afluencia de público durante todo el fin de semana, reforzando así la actividad hostelera y comercial del municipio gracias a una propuesta que une gastronomía, ocio y música en un ambiente festivo y familiar.
PROGRAMACIÓN THE BURGER FEST – JUNIO
JUEVES 4
20:30H DEMOYADJ
22:00H TRIBUTO A ESTOPA
23:00H DEMOYADJ
VIERNES 5
20:30H ELISIUM DJ
23:00H DEMOYADJ
SÁBADO 6
20:30H ELISIUM DJ
23:00H DEMOYADJ
FOODTRUCKS PARTICIPANTES
D2
Sabo´rea
La Higuera
Q’Rico
Lujuria
Las Cenas del Hidalgo
The Urban Burguer
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