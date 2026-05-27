San Javier estrena un drenaje verde para hacer frente a las lluvias torrenciales

El Gobierno regional impulsa en San Javier nuevas soluciones verdes frente a las lluvias con la ejecución de un sistema de drenaje urbano sostenible (SUDS) en la Vereda del Vinco, al tiempo que reclama al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la ejecución urgente de las infraestructuras hidráulicas pendientes en la comarca del Mar Menor para reforzar la defensa contra inundaciones.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, visitó este martes junto al alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, las obras, que se encuentran en su fase final y que mejorarán la infiltración y evacuación natural del agua durante episodios de lluvias intensas. La actuación ha sido ejecutada por el Ayuntamiento de San Javier y financiada con una ayuda regional de 350.000 euros.

García Montoro destacó que "el Gobierno regional continúa impulsando actuaciones que hacen los municipios más sostenibles, resilientes y preparados frente a fenómenos meteorológicos extremos". No obstante, subrayó que "las soluciones verdes ayudan a mitigar el impacto de las lluvias en los entornos urbanos, pero en ningún caso podrían sustituir a las grandes infraestructuras hidráulicas de defensa y contención que corresponde ejecutar al Ministerio y a la Confederación Hidrográfica del Segura".

El consejero insistió en "la necesidad y urgencia de que el Gobierno central avance de una vez en las actuaciones pendientes en las principales ramblas de la comarca del Mar Menor" y recordó que siguen siendo prioritarias las infraestructuras de defensa en las ramblas de la Maraña, Cobatillas, La Higuera, El Albujón, el Miedo y la Carrasquilla.

"Los vecinos de la comarca no pueden seguir esperando unas obras fundamentales para reforzar la seguridad y minimizar los riesgos ante episodios de lluvias torrenciales", añadió.

Vereda del Vinco

La actuación desarrollada en la Vereda del Vinco consiste en la ejecución de un camino inundable de trazado ligeramente sinuoso que actúa como zanja filtrante para conducir el agua de lluvia hacia el subsuelo durante episodios intensos de precipitaciones.

El sistema se complementa con varias balsas de infiltración que, en periodos de sequía, podrán utilizarse como espacios polivalentes, zonas de juego y áreas de estancia para los vecinos. Además, se han incorporado pavimentos drenantes en las conexiones con las calles laterales para favorecer el filtrado natural del agua.

Las rampas y escaleras de conexión entre ambos márgenes de la vereda se han construido mediante gaviones, una solución que facilita la evacuación de aguas superficiales y garantiza la accesibilidad.

Esta intervención se enmarca en la Estrategia de Arquitectura y Construcción Sostenible (EACS) impulsada por el Gobierno regional, basada en soluciones apoyadas en la naturaleza para promover ciudades más adaptadas a las actuales condiciones climatológicas.

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La elección de la Vereda del Vinco responde a los criterios recogidos en el estudio técnico encargado por la Consejería a la Universidad Politécnica de Cartagena para analizar la aplicación de soluciones verdes y sistemas urbanos de drenaje sostenible en los municipios del arco interior del Mar Menor, entre ellos San Javier, San Pedro del Pinatar, Los Alcázares, Torre Pacheco y Cartagena.