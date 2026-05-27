Fuente Álamo acoge una jornada sobre los tres pilares de la sostenibilidad en el sector primario

Fuente Álamo será escenario este jueves, 28 de mayo de 2026, de una jornada dedicada a analizar los retos del sector primario desde una perspectiva sostenible. El encuentro tendrá lugar a las 19.30 horas en el Salón de Actos de la Oficina Comarcal Agraria del municipio.

Bajo el título “Los tres pilares fundamentales de un sector primario sostenible”, la sesión abordará la sostenibilidad ambiental, económica y social como elementos clave para garantizar el futuro de la agricultura y la ganadería en la Región de Murcia.

La jornada contará con la participación de profesionales de reconocido prestigio. Entre los ponentes estarán Natalia Corbalán Romera, CEO de Fundación Ingenio y portavoz nacional de SOS Rural; Miguel Ángel Cámara Botía, profesor emérito de Química Agrícola de la Facultad de Química de la Universidad de Murcia; y Miguel Motas Guzmán, profesor de Toxicología de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia.

La presentación del acto correrá a cargo de Ginés Avilés Martínez, ganadero y economista del Banco de España.

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Durante el encuentro se ofrecerá información de interés para profesionales del sector primario, así como para todas aquellas personas interesadas en conocer los desafíos y oportunidades que plantea un modelo productivo sostenible, capaz de equilibrar el respeto al medio ambiente, la viabilidad económica y el bienestar social.