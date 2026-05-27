Educación
El Ayuntamiento de Caravaca y la UNED renuevan su convenio para reforzar y ampliar la oferta universitaria en el municipio
La UNED compartirá instalaciones con la Escuela Oficial de Idiomas, optimizando recursos y generando sinergias entre ambos centros públicos
El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz y el Consorcio del Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Cartagena, dependiente de la Consejería de Universidades de la Región de Murcia, han suscrito un nuevo convenio de colaboración que permite consolidar y mejorar los servicios universitarios que se prestan en el municipio y en toda la comarca del Noroeste.
El Aula Universitaria incorporará el próximo curso el Grado de Psicología, que se suma a Educación Infantil, implantado el pasado año
El acuerdo contempla una nueva ubicación para el Aula Universitaria de Caravaca, que pasa a compartir sede con la Escuela Oficial de Idiomas, favoreciendo así la optimización de recursos y la creación de sinergias entre ambas instituciones educativas públicas. Además, el convenio incluye la ampliación de la oferta académica con la incorporación del primer curso del Grado de Psicología, una titulación con una alta demanda, que se suma al Grado de Educación Infantil implantado el pasado año.
El alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, y el director del Centro Asociado de la UNED en Cartagena, José Luis Figueiras, han visitado las instalaciones, donde han destacado la importancia de este acuerdo para seguir impulsando la educación superior pública en el municipio.
Optimización de recursos
José Francisco García ha subrayado que “este convenio supone el acuerdo definitivo para consolidar y revitalizar la extensión de la UNED en Caravaca, que además presta servicio a estudiantes de toda la comarca”. El alcalde explicó que el nuevo modelo “permite optimizar recursos y reducir gastos fijos, pasando la aportación municipal de 52.000 euros a cerca de 16.700 euros anuales, lo que supone un ahorro sin renunciar a un servicio público esencial”.
Asimismo, José Francisco García ha destacado que la reorganización de espacios “permite liberar el antiguo edificio del Hoyo, en el casco histórico, que pasará a destinarse a usos vinculados al asociacionismo local”.
Enseñanza flexible
Por su parte, José Luis Figueiras ha señalado que “la UNED continúa adaptándose a las necesidades del alumnado, apostando por una enseñanza flexible y accesible”. En este sentido, ha expresado que “la incorporación del Grado de Psicología responde a una demanda creciente y refuerza la oferta universitaria que se presta desde Caravaca”. También ha recordado que el periodo de matriculación para el próximo curso se abrirá a mediados del próximo mes de julio y permanecerá abierto hasta noviembre.
El nuevo convenio reduce la aportación municipal de 52.000 a 16.700 euros, manteniendo y revitalizando este servicio educativo para toda la comarca
El convenio contempla una aportación municipal para el ejercicio 2026 de 16.736,42 euros destinada al mantenimiento del Aula Universitaria y colaboración con la atención presencial de clases y tutorías del Curso de Acceso Directo para Mayores de 25 años, así como de los grados que se impartan en la extensión de Caravaca.
Las instalaciones del Aula Universitaria cuentan con salas de tutorías, biblioteca y sala de lectura, aula informática, sistemas de videoconferencia y espacios audiovisuales, además de posibilitar la organización de actividades culturales y formativas dirigidas a alumnos de toda la comarca.
La UNED es actualmente la mayor universidad pública de España, con más de 200.000 estudiantes y una amplia oferta de grados, másteres, doctorados y cursos de formación permanente en distintas áreas del conocimiento.
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