Balance
El alcalde de Lorca anuncia que en 2027 optará a la reelección
Presume de que estos tres años de gobierno demuestran que «Lorca va en la buena dirección»
EFE
El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, del PP, anunció ayer su intención de presentarse a la reelección en 2027 en una comparecencia en la que ha hecho balance «positivo» de sus tres primeros años de mandato y en la que ha dicho haber cumplido los compromisos con los que concurrió a las elecciones municipales en 2023.
En la víspera del tercer aniversario de aquellos comicios, Gil ha afirmado que estos tres años «demuestran que Lorca va en la buena dirección y que se está trabajando bien, sin triunfalismos y sin polémicas y que queda por delante un futuro ilusionante». Durante este trienio la inversión pública realizada en el municipio supera los 50 millones de euros y Gil la resaltado que se ha ejecutado en pedanías, que asciende a 12 millones, dos más de lo que había comprometido para todo el mandato.
Para Gil, otro de los logros de su gobierno está siendo el impulso a la recuperación del casco histórico «con la implicación de los agentes públicos y privados y públicos» y el inicio de la promoción de vivienda pública en la zona con la proyección de 27 pisos.
Se ultima el primer bloque de alquiler accesible para jóvenes en la calle Selgas con casi 900.000 euros de inversión, es «inminente» el comienzo del segundo bloque de pisos con un coste de dos millones en Leonés y la tercera promoción prevista en calle Álamo costará 1,4 millones, ha indicado.
Las gestiones municipales también han permitido el desbloqueo de 30 solares abandonados del casco histórico, en los que los propietarios han sido obligados a reconstruir por el ayuntamiento al aplicar el principio de incumplimiento de la función social de la propiedad. Ha citado, entre otros ejemplos de la «batería de inversiones» para relanzar el casco histórico, el proyecto para la recuperación de la antigua cárcel, el relacionado con la mejora integral del recinto del castillo, el plan para construir la nueva sede de Aguas de Lorca, las líneas de ayuda pública para comercios en la zona antigua, el proyecto para la rehabilitación del teatro Guerra o la recuperación de la ermita de San Clemente. El año que le resta de mandato estará centrado, ha dicho Gil, en la culminación de los proyectos en ejecución o ya programados y ha confirmado que quiere «repetir como candidato» del PP en las elecciones del año 2027 «para consolidar esta tendencia positiva». n
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