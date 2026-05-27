Más de 120 personas mayores de las pedanías de Cehegín se benefician del programa ‘Cercanos’

El programa regional ‘Cercanos’ promueve la socialización y el envejecimiento activo de más de 120 personas mayores de Cehegín, que viven alejadas del centro o en zonas rurales. Esta iniciativa de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad les acerca servicios como psicología, fisioterapia, gerontogimnasia y podología a domicilio, además de diferentes talleres y actividades.

La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, junto con la alcaldesa del municipio, Alicia del Amor, visitaron un taller intergeneracional en la pedanía de Canara, en el que grupos de niños comparten experiencias con los mayores del municipio.

Con el programa ‘Cercanos’, facilitamos a las personas mayores servicios esenciales, pero también queremos que no se sientan solos, y este taller refleja ese objetivo Conchita Ruíz — Consejera de Política Social

“Con el programa ‘Cercanos’, facilitamos a las personas mayores servicios esenciales, pero también queremos que no se sientan solos, y este taller refleja ese objetivo, porque aquí los niños y los mayores participan en una convivencia que promueve esa cercanía para que los mayores sigan conectados”, destacó la consejera, y aseguró que “con este intercambio entre generaciones, fomentamos su participación social, generando también un vínculo con un valor incalculable para todos los participantes”.

Envejecimiento activo

Además de los servicios asistenciales como el de psicología, fisioterapia, gerontogimnasia o podología, dentro del programa ‘Cercanos’ el municipio ha desplegado un calendario de actividades y talleres durante el último año con una financiación de 80.000 euros. Entre estos talleres, destacan los desarrollados para la estimulación cognitiva, así como los de salud preventiva, manualidades o movilidad suave.

El municipio ha desplegado un calendario de actividades y talleres durante el último año con una financiación de 80.000 euros

Los mayores también han participado en diferentes actividades como ‘El árbol de los recuerdos’, un espacio en el que han compartido historias para conocerse mejor; ‘Mi pedanía’, con la que han intercambiado fotografías antiguas de las pedanías Canara y Valentín; y ‘Los sabores de nuestra tierra’, en el que han participado en la degustación de productos locales.

Asimismo, han asistido a sesiones formativas para aprender a usar aplicaciones móviles de salud, con ayuda personalizada para pedir una cita médica desde el móvil o consultar la tarjeta sanitaria virtual, y a charlas sobre seguridad ciudadana, con consejos prácticos sobre cómo evitar timos telefónicos o en la puerta del domicilio.

Durante la visita, la alcaldesa ha agradecido a la consejera “su presencia en Canara y, sobre todo, el apoyo firme que la Consejería mantiene con nuestros mayores y con nuestras pedanías”.

La alcaldesa ha destacado que se trata de “un programa fundamental, que presta atención, cuidado y fomenta el envejecimiento activo, ayudando a mejorar la calidad de vida de unas 120 personas de nuestras pedanías”.

Asimismo, ha señalado que esta iniciativa contribuye a reforzar la atención social y a seguir demostrando que “vivir en las pedanías tiene que ser sinónimo de bienestar, cercanía y calidad de vida”. El servicio del programa ‘Cercanos’ está siendo desarrollado por la Asociación Animay.

Más de 15.000 beneficiarios del programa en toda la Región

Taller intergeneracional en la pedanía de Canara, en Cehegín / La Opinión

Cehegín comenzará el próximo mes de septiembre la segunda edición del programa ‘Cercanos’, que contará de nuevo con una financiación de 80.000 euros. Tras la buena acogida de la primera convocatoria, se valorarán las actividades más demandadas y, atendiendo a las necesidades y preferencias de los beneficiarios, se elaborará una nueva programación.

La Comunidad ha destinado 3,2 millones de euros a este programa que, con su segunda edición, llegará a 15.000 mayores de 14 municipios

Con la segunda edición de este programa regional, el número de personas mayores que se benefician de sus servicios y actividades se amplía hasta las 15.000 en toda la Región. Se trata de personas que viven en cerca de un centenar de pedanías y zonas alejadas del núcleo urbano en 14 municipios: Abanilla, Albudeite, Bullas, Calasparra, Campos de Río, Caravaca de la Cruz, Cehegín, Lorca, Moratalla, Ojós, Pliego, Ricote, Ulea, Villanueva del Río Segura.

El Gobierno regional ha destinado para la segunda convocatoria de estas ayudas más de 1,6 millones de euros, siendo 3,2 millones la cantidad total aportada con este objetivo en los últimos dos años.