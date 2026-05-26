Torre Pacheco se prepara para la invasión berberisca: todos los actos de sus fiestas históricas

Torre Pacheco se prepara para viajar de nuevo a sus orígenes con la celebración de las XXX Fiestas de Trinitarios y Berberiscos, que este año cumplen tres décadas de historia. La programación se desarrollará del 28 de mayo al 14 de junio y convertirá el municipio en escenario de recreaciones históricas, actos culturales, desfiles, música y actividades familiares.

La edición de 2026 tendrá un carácter especialmente simbólico, al conmemorar los 30 años de unas fiestas que recuerdan las incursiones berberiscas sufridas en el Campo de Cartagena entre los siglos XV y XVII y el papel de los trinitarios en aquel contexto histórico.

Los actos comenzarán los días 28 y 29 de mayo con la representación teatralizada Trinitarios y Berberiscos, dirigida al alumnado de los colegios de Torre Pacheco en la Plaza del Ayuntamiento. La actividad busca acercar la historia local a las nuevas generaciones y reforzar el vínculo de los escolares con una de las señas de identidad del municipio.

La programación central arrancará el jueves 11 de junio con una Misa In Memoriam en recuerdo de los festeros fallecidos durante estas tres décadas. A continuación, la Antigua Casa Consistorial acogerá la charla 30 Aniversario Trinitarios y Berberiscos; origen, desarrollo y repercusión social, impartida por José Miguel Rodríguez Buendía.

El viernes 12 de junio se inaugurará el Campamento Trinitarios y Berberiscos en la Plaza del Ayuntamiento, donde también se celebrará un acto de reconocimiento a las peñas y colectivos que han formado parte de la historia de estas fiestas. La jornada continuará con el tradicional Acto Trinitario Berberisco, acompañado por la Agrupación Musical Nuestra Señora del Pasico, y finalizará con una sesión DJ en el campamento festero.

El sábado 13, el día más esperado

El sábado 13 de junio será uno de los días grandes, con la apertura del Mercado Artesanal, actividades infantiles, pintacaras, globoflexia y talleres de creación de trajes trinitarios y berberiscos para los más pequeños. También habrá una visita teatralizada sobre la historia festera y una cata de vino de uva meseguera de Bodegas Madrid Romero.

La cita más esperada llegará a las 20.30 horas con el Gran Desfile Trinitario y Berberisco, que recorrerá la avenida Estación, Puerta del Sol, calle Mayor y avenida Fontes. Las calles se llenarán de color, música, boatos y escenas históricas en una de las estampas más representativas de la celebración. La noche concluirá con el concierto del grupo La Guarida.

El Gran Desfile Trinitario y Berberisco se celebrará el sábado 13 de junio a las 20.30 horas, mientras que la noche festera continuará con el concierto de La Guarida

Las fiestas finalizarán el domingo 14 de junio con una jornada pensada para todos los públicos, que incluirá encuentro de gigantes y cabezudos, animación infantil, exposición de aves rapaces y la tradicional comida de hermandad festera. El cierre llegará a las 22.00 horas con un castillo de fuegos artificiales.

Con tres décadas de trayectoria, las Fiestas de Trinitarios y Berberiscos se han consolidado como una de las celebraciones históricas más destacadas de la comarca, gracias a su valor cultural, la implicación de peñas y vecinos y su capacidad para mantener viva la memoria de Torre Pacheco.

Programa completo

28 y 29 de mayo

11:00 h. Representación teatralizada “Trinitarios y Berberiscos”, dirigida a los alumnos de los colegios de Torre Pacheco.

Lugar: Plaza Ayuntamiento.

Jueves 11 de junio

20:00 h. Misa In Memoriam.

En recuerdo y homenaje a los festeros fallecidos en estas tres décadas.

21:00 h. Charla “30 Aniversario Trinitarios y Berberiscos; origen, desarrollo y repercusión social”.

Imparte: José Miguel Rodríguez Buendía.

Presenta: Laureano Buendía Porras.

Lugar: Antigua Casa Consistorial de Torre Pacheco.

Viernes 12 de junio

20:00 h. Inauguración Campamento Trinitarios y Berberiscos.

Lugar: Plaza Ayuntamiento.

21:15 h. Acto reconocimiento a peñas y colectivos que han participado a lo largo de estos 30 años en las fiestas de Trinitarios y Berberiscos.

Lugar: Plaza Ayuntamiento.

21:30 h. Acto Trinitario Berberisco, con la música en directo de la Agrupación Musical Ntra. Sra. del Pasico.

Lugar: Plaza Ayuntamiento.

22:30 h. Sesión DJ Isi.

Lugar: Campamento Trinitarios y Berberiscos - Plaza Ayuntamiento.

Sábado 13 de junio

10:30 h. Apertura Mercado Artesanal.

Lugar: Plaza Ayuntamiento.

11:15 h. Pintacaras, globoflexia y creación de tu traje trinitario y berberisco.

Actividad pensada para todos los pequeños festeros.

11:30 h. Visita teatralizada fiestas Trinitarios y Berberiscos, cata de vino uva meseguera de Bodegas Madrid Romero.

Inscripciones: www.turismoregiondemurcia.es (apartado visitas guiadas).

20:30 h. Gran Desfile Trinitario y Berberisco.

Recorrido: Avda. Estación, Puerta del Sol, Calle Mayor y Avda. Fontes.

23:00 h. Concierto “La Guarida”.

Domingo 14 de junio

10:30 h. Apertura Mercado Artesanal.

Lugar: Plaza Ayuntamiento.

11:30 h. Gran encuentro de Gigantes y Cabezudos.

Lugar: Plaza Ayuntamiento.

12:00 h. Animación infantil para todos los niños.

Lugar: Plaza Ayuntamiento.

12:30 h. Exposición aves rapaces.

Lugar: Plaza Ayuntamiento.

14:00 h. Comida de Hermandad festera.

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22:00 h. Castillo fin de fiestas.