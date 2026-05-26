Cehegín clausura un programa experiencial para jóvenes desempleados

Cehegín clausura el programa experiencial para jóvenes desempleados que ha permitido mejorar numerosos espacios públicos del municipio. La alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor, y la concejala de Desarrollo Local, Juani Valero, han asistido al acto de clausura del programa experiencial de carácter específico dirigido a personas desempleadas menores de 30 años beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. En el acto también han estado presentes el concejal de Obras y Servicios, José Antonio Zafra, y la directora del SEF Cehegín, María del Carmen Blaya.

El proyecto, con una dotación económica de 280.705 euros, ha estado subvencionado con cargo al presupuesto de gastos del SEF para el ejercicio 2024

El proyecto, con una dotación económica de 280.705 euros, ha estado subvencionado con cargo al presupuesto de gastos del SEF para el ejercicio 2024, y ha estado financiado por el Servicio Público Estatal de Empleo, cofinanciado por el Fondo Social Europeo y por el Ayuntamiento de Cehegín.

El programa ha contado con la participación de diez jóvenes

El programa ha contado con la participación de diez jóvenes —cinco mujeres y cinco hombres—, además de la formadora Telesfora Escámez, encargada de impartir el certificado profesional y distintas especialidades formativas vinculadas a la familia profesional agraria, y Ana Isabel García, coordinadora del programa.

Durante un año, los participantes han combinado formación teórica y práctica profesional, obteniendo el Certificado Profesional “Operaciones auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería”, además de completar numerosas acciones formativas destinadas a enriquecer su currículum y mejorar su empleabilidad.

Clausura del programa experiencial para jóvenes desempleados / La Opinión

Entre las actuaciones desarrolladas a lo largo del proyecto destacan el mantenimiento diario de parques, jardines y zonas verdes del término municipal; la puesta a punto de centros educativos al inicio del curso escolar; labores de desbroce y limpieza en espacios como El Arrón, Begastri y El Puntarrón; campañas estacionales de plantación; colaboraciones en campañas de poda y fumigación junto al servicio municipal de parques y jardines; la realización del jardín vertical del mirador de la Oficina de Turismo; la remodelación de la Plaza San Francisco; y la actuación integral llevada a cabo en El Coso.

Durante el acto de clausura han intervenido también el trabajador municipal responsable de Parques y Jardines, Lorenzo Arévalo, y el alumno José Fernández, quienes han puesto en valor la experiencia desarrollada y el trabajo realizado durante el programa.

Con la finalización de este programa se cumple el principal objetivo de este tipo de iniciativas: mejorar las posibilidades de inserción laboral de jóvenes desempleados a través de la formación y la práctica profesional, al tiempo que se generan mejoras directas en el patrimonio y los servicios públicos del municipio gracias a la inversión pública realizada.

Recuperación paisajística del jardín de El Coso con un proyecto integral de aromas y color

La alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor, y la concejala de Desarrollo Local, Juani Valero, han visitado las actuaciones que se están llevando a cabo en el jardín de El Coso dentro del proyecto de recuperación y mejora paisajística de este emblemático espacio del casco antiguo.

La intervención forma parte de la colaboración entre el programa experiencial financiado por el Servicio Público Estatal de Empleo, el Ministerio de Trabajo y Economía Social y cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus, dependiente de la Concejalía de Promoción Económica, y la Concejalía de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Cehegín.

El proyecto de paisajismo, ideado por la empresa Natureando SLU, contempla una actuación integral dividida en siete zonas diferenciadas, cada una con sus especies y funciones específicas, desde el terraplén superior hasta la plaza baja. Los trabajos están siendo ejecutados por el personal del programa experiencial junto al personal municipal de parques y jardines.

Circuito de aromas

Recuperación paisajística del jardín de El Coso / La Opinión

La propuesta ha sido concebida como un circuito de aromas y colores, en el que la dimensión nocturna cobra especial protagonismo. Entre las especies seleccionadas destaca el galán de noche (Cestrum nocturnum), que activa el jardín al caer la tarde, acompañado por el romero y el jazmín estrella, que aportan fragancia y personalidad al espacio durante el día.

Entre las especies seleccionadas destaca el galán de noche (Cestrum nocturnum), que activa el jardín al caer la tarde, acompañado por el romero y el jazmín estrella

Además, el diseño paisajístico incorpora seis paletas cromáticas diferenciadas: verde profundo, dorado otoñal —representado por la stipa—, rojo vivo —con photinia—, azul plateado —a través de la festuca—, lila blanco y verde bambú, creando un recorrido visual y sensorial pensado para realzar el encanto de este enclave histórico.

La actuación contempla un inventario total de 494 plantas pertenecientes a 15 especies diferentes, cuidadosamente seleccionadas para devolver al jardín de El Coso su identidad y valor como uno de los espacios más representativos del casco antiguo de Cehegín.