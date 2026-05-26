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El Ayuntamiento de La Unión reorganiza el Gobierno municipal: así quedan repartidas las concejalías

Ana Belén Soler se incorpora como nueva edil de Concejalía de Urbanismo, Patrimonio y Vivienda, mientras que Ginés Guzmán asume una nueva cartera y el área que dirige David Blasco cambia de denominación

Alcalde y concejales de La Unión

Alcalde y concejales de La Unión / A.L.U.

La Opinión

La Opinión

El alcalde de La Unión, Joaquín Zapata, ha anunciado hoy la incorporación de Ana Belén Soler Solano como nueva concejala del Ayuntamiento de La Unión, integrándose en el Grupo Municipal Popular y pasando a formar parte del equipo de gobierno municipal.

Ana Belén Soler Solano ha tomado posesión en el día de hoy de su acta como concejala de la Corporación municipal, en un acto celebrado en el Ayuntamiento de La Unión. Asimismo, el alcalde ha firmado también hoy el decreto de reorganización parcial del Gobierno municipal mediante el cual se redefinen distintas áreas y competencias del Ejecutivo local.

La nueva edil asumirá además la condición de teniente de alcalde y estará al frente de la nueva Concejalía de Urbanismo, Patrimonio y Vivienda, un área creada específicamente con el objetivo de reforzar la planificación urbanística, la conservación y puesta en valor del patrimonio municipal y el impulso de políticas públicas en materia de vivienda.

Durante la comparecencia, el alcalde ha destacado la “capacidad de trabajo, preparación y vocación de servicio público” de Ana Soler, subrayando que su incorporación “supone un importante refuerzo para el Ayuntamiento en un área estratégica para el futuro del municipio”.

Toma de posesión de la nueva edil de La Unión

Toma de posesión de la nueva edil de La Unión / L.O.

Ana Belén Soler Solano es arquitecto técnico, empresaria y docente de ciclos de Formación Profesional, contando con una amplia trayectoria vinculada al ámbito de la construcción, la edificación y el urbanismo. Su perfil técnico y profesional aporta, según ha señalado el alcalde, “una visión muy cualificada y especializada para afrontar los importantes retos urbanísticos, patrimoniales y de vivienda que tiene por delante La Unión”.

La incorporación de Ana Soler lleva aparejada una remodelación parcial de las áreas de gobierno del Ayuntamiento de La Unión. En este sentido, Ginés Guzmán Valverde pasará a asumir la cartera de Infraestructuras y Transformación Digital, reforzando así la apuesta del Ejecutivo municipal por la modernización de los servicios públicos y la mejora de los espacios e infraestructuras municipales.

Asimismo, el área que continuará dirigiendo David Blasco Martínez pasa a denominarse Concejalía de Presidencia, Turismo y Portavocía del Gobierno Municipal, consolidando las competencias vinculadas a la coordinación institucional, la promoción turística y la comunicación del Ejecutivo local.

El alcalde ha señalado que esta reorganización “permitirá seguir avanzando en una gestión más especializada, eficaz y cercana a las necesidades reales de los vecinos”, añadiendo que “La Unión vive un momento de transformación y crecimiento que exige seguir reforzando el equipo humano y político al servicio del municipio”.

Por su parte, Ana Belén Soler Solano ha agradecido la confianza depositada en su persona y ha manifestado su “ilusión y responsabilidad” ante esta nueva etapa, comprometiéndose a trabajar “desde el diálogo, la cercanía y la dedicación absoluta a los intereses de La Unión y de todos sus vecinos”.

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El nuevo organigrama municipal entrará en funcionamiento de manera inmediata tras la firma del decreto de Alcaldía y la formalización de los correspondientes trámites administrativos.

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