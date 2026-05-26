El Ayuntamiento de Caravaca adjudica el contrato para la renovación integral del alumbrado público del municipio

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ha aprobado en el Pleno ordinario la adjudicación del contrato para la renovación integral del alumbrado público exterior del casco urbano y las pedanías, una actuación estratégica que supondrá una inversión total de 18 millones de euros durante los próximos doce años y permitirá modernizar completamente la red de iluminación del municipio.

La propuesta salió adelante con los votos favorables del equipo de Gobierno y la abstención de los grupos municipales de la oposición. El contrato contempla la renovación de casi nueve mil puntos de luz y 117 centros de mando distribuidos en más de un millar de calles y plazas, mediante un modelo mixto de suministro, servicios y obras basado en el Plan Director de Ordenación Luminotécnica elaborado por la Concejalía de Servicios Públicos.

La actuación permitirá avanzar en la eficiencia energética, reducir la contaminación lumínica y alcanzar un ahorro energético de cerca del 60%

La actuación tiene como principales objetivos avanzar hacia un modelo energético más sostenible y eficiente, adaptado a las nuevas exigencias tecnológicas y medioambientales, además de reducir la contaminación lumínica y optimizar el mantenimiento de las instalaciones. Con la sustitución progresiva de las actuales luminarias por tecnología LED y la implantación de sistemas de telegestión inteligente, el Ayuntamiento prevé alcanzar un ahorro energético cercano al 60 por ciento.

El contrato ha sido adjudicado a la unión de empresas formada por Ferrovial Energía e Iberdrola Clientes. Entre las mejoras ofertadas destaca una inversión de 6,1 millones de euros destinada a nuevas actuaciones, ejecutándose el 50 por ciento durante los tres primeros años.

El nuevo modelo de gestión incluirá control digital en tiempo real de los cuadros de mando y luminarias, oficina de atención ciudadana y nave operativa en el municipio, así como planes coordinados de transición y seguimiento técnico junto al Ayuntamiento. Además de la renovación general de las instalaciones, el contrato contempla actuaciones de iluminación ornamental en edificios y monumentos emblemáticos, entre ellos la antigua Iglesia de la Compañía de Jesús, El Salvador, el Ayuntamiento, el Templete, la Plaza de Toros, el Convento de las Claras o distintas iglesias y ermitas de las pedanías, además de mejoras específicas en espacios como el parque de Mayrena.

Reorganización de la Relación de Puestos de Trabajo

La sesión plenaria comenzó con la aprobación, por unanimidad, de varios puntos relacionados con el área municipal de Deportes y la reorganización de su personal. Entre ellos, se aprobaron modificaciones en la Relación de Puestos de Trabajo, la adecuación de jornadas laborales y cambios en el convenio colectivo y acuerdo marco para adaptar la prestación del servicio deportivo municipal. Estas medidas permitirán reforzar la estructura del área y mejorar el servicio que se presta a los vecinos, especialmente a jóvenes y niños. Entre las principales novedades destaca que, a partir del 1 de junio, todos los monitores deportivos pasarán a desempeñar jornadas completas, mejorando sus condiciones laborales y fortaleciendo el servicio municipal.

Igualmente, el Pleno aprobó por unanimidad el calendario de festividades locales para el próximo año, fijando como festivos los días 3 y 4 de mayo.

Futuro contrato del servicio de agua

Otro de los asuntos destacados fue el avance en los procedimientos preparatorios para la futura licitación del contrato de concesión del servicio de abastecimiento de agua potable, saneamiento y tratamiento de aguas residuales del municipio. En este punto se aprobó el plan de viabilidad económico-financiera, con la estructura de costes y las líneas generales de los pliegos de contratación. La propuesta recibió los votos favorables del equipo de Gobierno y la abstención de PSOE y VOX.

La sesión plenaria también abordó mejoras en el área municipal de Deportes, el futuro contrato del servicio de agua, la operación de tesorería municipal para 2026 y distintas mociones presentadas por los grupos políticos

Asimismo, salió adelante la operación de tesorería correspondiente al ejercicio 2026, que permitirá concertar una operación de crédito a corto plazo de hasta ocho millones de euros para cubrir posibles necesidades coyunturales de liquidez.

Durante la sesión también se aprobó la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para reforzar el carácter educativo, la calidad y la progresiva gratuidad del primer ciclo de Educación Infantil de 0 a 3 años en Caravaca de la Cruz, incorporando una enmienda en sus puntos de acuerdo propuesta por el Grupo Municipal Popular. Vox se abstuvo en el punto.

Del mismo modo, el Pleno dio luz verde por unanimidad a la moción del Grupo Municipal Popular para solicitar la modificación de la señalización informativa en el nudo sur de conexión entre la A-7, la MU-30 y la RM-15, con el fin de que figure expresamente la referencia a “Caravaca de la Cruz”.

La sesión concluyó con el turno de ruegos y preguntas formulados por la oposición, en el que se abordaron temas relacionados con la falta de aparcamiento en las inmediaciones del Hospital Comarcal, el repintado de pasos de peatones, mejoras en el servicio de limpieza y el estado de la cubierta de la iglesia de La Encarnación, entre otros asuntos.