Patrimonio
Santiago de la Ribera recupera un balneario histórico del Mar Menor para uso público este verano
El Balneario de Viudes estará listo en unos diez días tras una inversión de 142.659 euros y contará con acceso adaptado al baño
L.O.
Santiago de la Ribera contará este verano con un nuevo balneario de uso público. El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, y la concejala de Turismo y Playas, Estíbaliz Masegosa, han visitado esta mañana las obras del conocido como Balneario de Viudes, que estará listo para su uso "en unos diez días".
El Ayuntamiento ha rehabilitado esta instalación después de que el anterior propietario perdiera la concesión. "No queríamos que se perdiera y por eso solicitamos la concesión con un proyecto de rehabilitación", explicó Luengo durante la visita.
Recuperando "la esencia del baño histórico" en la laguna
El nuevo balneario respeta el estilo original de estas plataformas tradicionales del Mar Menor y busca recuperar "la esencia del baño histórico" en la laguna. La estructura, construida en madera de pino tratada especialmente, dispone de una pérgola para generar sombra, bancos de madera, una escalera de piscina para acceder al agua y una silla elevadora para facilitar el baño a personas con movilidad reducida.
La actuación ha supuesto una inversión de 142.659 euros y se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU.
Recuperación de dos balnearios más
Durante la visita, el alcalde recordó que el Ayuntamiento de San Javier también solicitó en 2019 a la Demarcación de Costas del Estado la concesión del antiguo balneario de Los Arcos con un proyecto de rehabilitación, aunque, según señaló, "seguimos esperando después de cinco años".
El Ayuntamiento reclama al Estado la recuperación de los balnearios de Los Arcos y Socaire
El Plan de Sostenibilidad Turística, desarrollado por la Concejalía de Turismo, incluye la recuperación de tres balnearios en Santiago de la Ribera. El de Viudes será el primero en estrenarse en los próximos días, mientras que los proyectos para recuperar los balnearios de Los Arcos y Socaire, este último previsto para actividades náuticas, continúan pendientes de respuesta.
Luengo subrayó que la conservación de estos espacios va más allá de su valor turístico, ya que permite recuperar una tradición ligada a la historia del Mar Menor y preservar parte del patrimonio histórico y cultural de Santiago de la Ribera. El alcalde reiteró además la voluntad del Ayuntamiento de seguir reclamando al Estado la concesión de los balnearios pendientes.
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