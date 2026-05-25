Caravaca de la Cruz mejora el entorno paisajístico de la Puerta de Santa Ana y la iglesia de la Soledad

La Consejería de Fomento e Infraestructuras ha mejorado el entorno paisajístico de la Puerta de Santa Ana y la iglesia de la Soledad de Caravaca de la Cruz, con el objetivo de reforzar uno de los enclaves históricos más representativos del municipio.

La obra ha sido ejecutada por el Ayuntamiento, gracias a una subvención autonómica de cerca de 45.000 euros, y está enmarcada en la estrategia regional de protección, gestión y ordenación del paisaje urbano, con especial atención a los entornos históricos y culturales de la Región de Murcia.

Las obras están orientadas a la regeneración urbana y paisajística de un punto estratégico de la ciudad, situado en pleno barrio medieval y en uno de los accesos tradicionales al Castillo de Caravaca. El proyecto persigue crear un entorno más amable y accesible, reforzando al mismo tiempo la identidad patrimonial y cultural de este enclave histórico.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, visitó las obras junto al alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, y destacó que esta actuación “está enfocada en reforzar el valor patrimonial y urbano de dos espacios de alto valor histórico y patrimonial del municipio, desde una visión respetuosa con su identidad histórica y alineada con la mejora de la calidad urbana”.

“El Gobierno regional mantiene un compromiso firme con la conservación y revitalización de nuestros cascos históricos, y colabora con los ayuntamientos para recuperar enclaves urbanos y convertirlos en lugares más accesibles, atractivos y funcionales para los ciudadanos”, detalló el consejero.

García Montoro subrayó además que “la protección y mejora del paisaje urbano es también una herramienta para impulsar el desarrollo económico y turístico de los municipios, especialmente en localidades con un patrimonio histórico tan relevante como Caravaca de la Cruz”.

Por su parte, el alcalde de Caravaca de la Cruz ha destacado que “este tipo de actuaciones puntuales tienen un impacto muy positivo en la dinamización del casco histórico y en la mejora de la calidad de vida de los vecinos, al tiempo que contribuyen a reforzar espacios estratégicos para el turismo y la actividad cultural”.

Esta actuación se suma a otras ya realizadas en materia de puesta en valor y embellecimiento del casco histórico como la Plaza de los Armaos o los Huertos del Vicario

José Francisco García ha subrayado que “la regeneración urbana y el embellecimiento del casco antiguo han sido y son líneas prioritarias de trabajo para el equipo de Gobierno en los últimos años, tal y como reflejan proyectos como la Plaza del Armaos, en este mismo entorno, o los Huertos del Vicario, reconocidos con el Premio de Arquitectura de la Región de Murcia por su apuesta por la recuperación urbana y paisajística”.

Estas actuaciones forman parte de las propuestas recogidas en el Estudio del Paisaje Cultural de la Comarca del Noroeste, elaborado por la Dirección General de Ordenación del Territorio y Arquitectura, un documento estratégico que plantea la recuperación y valorización de enclaves singulares de la comarca desde una perspectiva de regeneración urbana y territorial.

El proyecto contempla igualmente la mejora de pavimentos y espacios estanciales, la instalación de paneles informativos accesibles mediante códigos QR y la incorporación de vegetación y especies aromáticas, integrando criterios de sostenibilidad, accesibilidad y puesta en valor del patrimonio histórico.

Los trabajos incorporan zonas de sombra y descanso, jardineras, sustitución de pavimento en mal estado y mejoras en accesibilidad

Las obras han permitido renovar y dignificar este entorno patrimonial mediante actuaciones orientadas a mejorar su integración paisajística, favorecer el uso ciudadano del espacio y reforzar su atractivo turístico y cultural. En concreto, han incluido la incorporación de zonas de sombra y descanso, la renovación de elementos de mobiliario urbano y la eliminación de elementos disonantes.

Estrategia de Paisaje de la Región de Murcia

La Estrategia de Paisaje de la Región de Murcia nace del compromiso del Gobierno regional con el Convenio Europeo del Paisaje, que reconoce el valor del paisaje como elemento clave de la identidad cultural, la calidad de vida y el desarrollo económico. En este marco, la Comunidad ha desarrollado durante más de dos décadas distintos trabajos de investigación y documentación para identificar, proteger y poner en valor los paisajes regionales.

Entre ellos destacan el Atlas de los Paisajes de la Región de Murcia, los estudios comarcales de paisaje y, más recientemente, los estudios de paisaje histórico de Cartagena, Lorca, Murcia y la comarca del Noroeste, cuyo material gráfico ha dado lugar a un ciclo expositivo, cuya primera muestra, titulada ‘Paisaje de los sentidos’ y dedicada al Noroeste, se inauguró el pasado mes de octubre en Cehegín.

Por otro lado, el responsable regional de Fomento e Infraestructuras también destacó el reconocimiento obtenido por la ‘Recuperación de huertos en interior de manzana. Huertos del Vicario’, en Caravaca de la Cruz, que se alzó con el Premio Regional de Arquitectura de la Región de Murcia en la última edición de estos galardones organizados por el Gobierno regional y el Colegio de Arquitectos de la Región de Murcia, en colaboración con la Fundación Cajamurcia y CaixaBank.

Inversiones de 1,5 millones de euros en Caravaca

El consejero y el alcalde de la localidad visitan el final de esta actuación enfocada a reforzar uno de los enclaves históricos más representativos del municipio / Enrique Soler

El consejero apuntó que el Ejecutivo regional está impulsando inversiones en Caravaca de la Cruz por valor de 1,5 millones de euros para mejorar la seguridad, la conservación y la funcionalidad de la red autonómica de carreteras.

Entre estas actuaciones destacan las obras que están finalizando en la glorieta de la pedanía de Archivel, con una inversión de 350.000 euros, la ejecución de las obras de una nueva glorieta en el acceso este de Caravaca de la Cruz, en la carretera que une el municipio con Cehegín, con una inversión regional de 545.000 euros, las obras ejecutadas en la RM-730 y distintas actuaciones de conservación y mantenimiento en carreteras autonómicas del municipio.