Los Baños de Lodo de San Pedro del Pinatar estrenan plataformas y accesos renovados

El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar ha llevado a cabo la rehabilitación integral de las plataformas de los Baños de Lodo y los accesos a la zona de la playa de La Mota, en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística de San Pedro del Pinatar, que avanza hacia un modelo turístico digitalizado, inteligente y sostenible.

El alcalde de la localidad, Pedro Javier Sánchez, acompañado por el concejal de Turismo, Javier Castejón, técnicos municipales y representantes de la empresa licitadora, ha visitado esta mañana las instalaciones que ya están a disposición de vecinos y visitantes.

Los trabajos han consistido principalmente en la sustitución y refuerzo de las plataformas de madera y los accesos a las zonas de baño, la eliminación de barreras para garantizar un tránsito peatonal fluido y seguro y el uso de materiales respetuosos con el entorno.

El alcalde de San Pedro del Pinatar, Pedro Javier Sánchez, ha destacado que esta acción supone una mejora esencial en la oferta turística de bienestar, uno de los pilares del sector en el municipio, que cuenta con el balneario natural al aire libre más grande del mundo y una importante oferta de servicios en lodoterapia y talasoterapia.