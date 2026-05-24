La Virgen de los Remedios regresa a Pliego tras su restauración

La imagen de la Virgen de los Remedios, patrona de Pliego, regresa este domingo a la localidad tras finalizar el proceso de restauración desarrollado en el Centro de Restauración de la Región de Murcia, dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes.

La recepción oficial de la talla tendrá lugar esta tarde, a las 19.00 horas, en la plaza Mayor. El acto contará con la presencia de la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, y del alcalde de Pliego, Antonio Huéscar, además de vecinos, cofradías y hermandades del municipio.

La talla, obra del escultor murciano Juan González Moreno, fue realizada en 1941 después de que la imagen anterior fuera destruida durante la Guerra Civil. Su regreso a Pliego estará marcado por la devoción popular y por el simbolismo que la patrona mantiene para varias generaciones de vecinos.

La Agrupación Musical Nuestra Señora de los Remedios acompañará la entrada de la imagen por las calles del municipio. Tras la recepción, se celebrará un acto en el que se explicará el proceso de restauración llevado a cabo en el centro regional y se pondrá en valor la importancia histórica, artística y devocional de la Virgen de los Remedios.

Durante la jornada también se entregarán reconocimientos y recuerdos conmemorativos, además de proceder a la bendición de los nuevos enseres vinculados a la imagen. Posteriormente se celebrará una misa y, al término de la ceremonia religiosa, la patrona será trasladada en romería hasta su ermita.

Tres meses de intervención

Los trabajos de restauración se han prolongado durante aproximadamente tres meses. La actuación ha incluido labores de limpieza, estucado de pequeñas fisuras y reintegración cromática de la superficie de la talla, con el objetivo de recuperar su estado de conservación y garantizar su preservación.

La intervención también se ha centrado en la peana de la imagen, que presentaba importantes desgastes y pérdidas materiales. Los técnicos del Centro de Restauración limpiaron la plata, que permanecía oculta por la oxidación de antiguos barnices, y repusieron las zonas perdidas mediante la aplicación de nueva plata fina, devolviendo así a la pieza parte de su aspecto original.

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El patronazgo de la Virgen de los Remedios está vinculado a una antigua tradición popular relacionada con las rogativas por la lluvia. Sus celebraciones aparecen documentadas ya en el siglo XVIII, lo que convierte esta devoción en una parte esencial del patrimonio inmaterial, religioso y festivo de Pliego.